Déšť zvedl hladiny řek na Děčínsku, večer hrozí silné bouřky

Praha - Intenzivní déšť zvedá hladiny potoků a řek na Děčínsku. V Mikulášovicích se protrhla hráz rybníka, ve Vilémově voda zaplavila silnici. Silný déšť zkomplikoval dopravu v Liberci, některé ulice tu museli uzavřít. Na severu Čech hrozí dnes večer extrémně silné bouřky, varují meteorologové. Ve Šluknovském výběžku už napršelo přes 100 litrů vody na metr čtvereční a řeky tam prudce stoupají.

Intenzivní déšť spojený většinou s velmi silnými bouřkami se může do nedělního rána vyskytovat ve východní polovině Čech a až do nedělního odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Vyplývá to z aktualizovaného upozornění, které dnes vpodvečer vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Extrémní riziko silných bouřek hrozí v okresech Děčín, Rumburk a Varnsdorf do dnešních 21:00. Související výstraha před povodňovým ohrožením platí do nedělního poledne zejména pro okresy na severu Ústeckého a Libereckého kraje.

Varování před velmi silnými bouřkami a možným vzestupem hladin řek a potoků zejména v pohraničních okresech Čech a na severu Moravy vydali meteorologové už dnes dopoledne. Výstraha platí do nedělního rána v příhraničních okresech Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. V ohrožení je také východní část Vysočiny. Na celé Moravě a ve Slezsku platí varování před velmi silnými bouřkami až do nedělního odpoledne.

"Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt," uvádějí meteorologové. Nebezpečí podle nich budou představovat i kroupy a blesky se silným větrem, který může lámat větve a vyvracet stromy. Lze proto očekávat problémy v dopravě a energetice.

Bouřky s o něco nižší intenzitou do nedělního rána hrozí i ve zbytku Čech. V přívalových deštích může místy spadnout kolem 40 litrů vody na metr čtvereční. Nárazový vítr může lámat větve a škody mohou napáchat i blesky a kroupy.

Důsledkem bouřek bude vzestup hladin potoků a řek. Povodí Lužické Nisy a Smědé jsou z předchozích bouřek už nyní nasycena a na případné srážky budou reagovat velmi intenzivně, varují meteorologové. Na horním toku Lužické Nisy nevylučují dosažení třetího, nejvyššího povodňového stupně.

Na první, tedy nejnižšího stupeň mohou do nedělního poledne vystoupat i další řeky a potoky na většině území Česka. Varování před vzestupem hladin neplatí pouze pro většinu Karlovarského a Jihomoravského kraje, dále pro jižní polovinu krajů Olomouckého a Zlínského a Svitavsko a Poličsko.

Liberecký kraj

Na Liberecku nepřestává pršet, hladiny potoků a řek stoupají. Podle krajského povodňového webu platí stav ohrožení na Olešce v Dětřichově, na nižším druhém povodňovém stupni je Jeřice v Chrastavě, první povodňový stupeň platí na Lužické Nise v Liberci a Hrádku nad Nisou, na Smědé ve Višňové a na Kunratickém potoce. Hasiči vyjížděli dnes v souvislosti s intenzivními dešti zhruba ke 40 událostem, evakuovali preventivně dětský tábor u Mníšku. ČTK to řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Přerovský.

"Evakuace byla preventivní na základě našeho obvolání všech vedoucích táborů podél vodního toku. Někteří vedoucí sami tábory opustili na základě opatření starostů, někdo zůstával, kdo byl výš. Jen v tom Mníšku nebyli rozhodnuti, a byli dost nízko, takže jsme rozhodli, že je evakuujeme," doplnil mluvčí. Sedmatřicet dětí a čtyři dospělé převezli hasiči do obecních prostorů. "Odtud si je následně převzali rodiče a děti jsou v pořádku doma. Bylo to jen preventivní opatření, nešlo o žádné nebezpečí," dodal Přerovský.

Odpoledne hasiči kvůli velkému náporu posílili služby na krajském operačním středisku v Liberci a také na stanicích v Tanvaldu, Jablonci nad Nisou, Liberci a Raspenavě. "V Kunraticích a Heřmanicích na Frýdlantsku jednotky na žádost starostů monitorují vodní toky. Ve Višňové hasiči začali pracovat na protipovodňových opatřeních," řekl Přerovský. Situace v oblasti se ale v podvečer uklidnila, v posledních hodinách prší minimálně.

Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) spadlo v oblasti Jizerských hor nad Libercem od rána téměř 50 litrů vody na metr čtvereční. Déšť zkomplikoval hlavně dopravu v Liberci, některé ulice město muselo uzavřít. Neprůjezdná byla odpoledne Fibichova ulice pod libereckou zoologickou zahradou, kterou zaplavila voda. "Důvodem byla nedostatečná kapacita kanalizačních vpustí a ucpaný potok," řekl Přerovský.

Uzavřená byla také Rychtářská ulice, kde se propadla vozovka. Vodu odčerpávali hasiči i v hotelu Impuls. Vodní laguna tam ohrozila centrální elektrický rozvaděč ve sklepě. Problémy byly i jinde, tlak vody na několika místech vyrazil těžká víka kanálů, a zejména níže položené úseky komunikací tak byly pod vodou. "Mimo Liberec byly jen drobné jednotlivé události, v Hrádku nad Nisou čerpání vody z domu, jedno čerpání bylo v Raspenavě a v Jablonci spadlý strom," dodal mluvčí.

Ústecký kraj

Intenzivní déšť zvedl hladiny potoků a řek na Děčínsku. V Mikulášovicích se protrhla hráz rybníka a voda zatopila sklep nedalekého rodinného domu. V sousedním Vilémově zaplavila voda silnici přímo před stanicí dobrovolných hasičů. Od 15:00 už hasiči na Děčínsku evidovali více než 80 událostí, většinou jde o zatopené sklepy nebo silnice, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milan Tabi. Déšť pomalu ustává.

Podle informací z Českých drah kvůli zaplavenému kolejišti na německé straně v Bad Schandau nejezdí vlaky z Děčína do Německa, dopravu tam zajišťují autobusy. Kvůli zaplaveným kolejím nejezdí vlaky ani mezi stanicemi Děčín hlavní nádraží a Děčín-Prostřední Žleb.

S vodou bojuje hlavně Děčín. "Jílovský potok, který teče kolem děčínského magistrátu se trochu vylil z koryta, takže zatopil parkoviště pro auta úřadu, ale stihli jsme s nimi včas odjet, takže zatopená nebyla. Natekla nám ale voda do budovy A3 do přízemí, kde je sociální odbor. Voda zase vytekla, ale z bezpečnostních důvodů musíme vypnout elektřinu v budově a pojede se na generátor," řekl ČTK mluvčí úřadu Luděk Stínil.

První vlna bouřek s přívalovými dešti podle něj město zasáhla už v noci, kdy byla pod vodou silnice I/13 a oblast Pětimostí, přívaly vody ale poškodily také ulici Jiřího z Poděbrad, část ulice se propadla a museli ji uzavřít. Vodu na Pětimostí se v noci podařilo odčerpat, intenzivní deště během dne prostor znovu zatopily a silnice je opět neprůjezdná. Zatopené jsou ve městě i vozovky v Poštovní, Ústecké, Podmokelské a Hankově ulici.

Podle krajské policejní mluvčí Veroniky Hyšplerové voda zaplavila také silnici z Hřenska směrem na Meznou, městská policie tam odklání dopravu. Pod vodou je silnice z Lobendavy směrem na Severní. Uzavřená je silnice z Děčína na Hřensko a dál do Německa. Voda zaplavila také část Střelecké ulice v Ústí nad Labem, komunikace je proto ve směru z centra k D8 uzavřena.

Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) extrémně pršelo zejména ve Šluknovském výběžku. Nejvíc v oblasti Lobendavy, kde za čtyři hodiny spadlo přes 80 litrů vody na metr čtvereční. Na první povodňový stupeň se v podvečer dostala Mandava ve Varnsdorfu a na chvíli také Rumburku, ostatní řeky zatím nedosáhly žádného povodňového stupně.