Déšť zpozdil sklizeň brambor a cukrovky o týdny

Praha - Sklizeň podzimních plodin se kvůli dešťům opozdila o tři týdny až o měsíc. Dnes to na on-line tiskové konferenci uvedli zástupci Zemědělského svazu ČR. Kromě sklizně brambor a cukrovky se zpožďuje i setí ozimých plodin.

Podle vnitrosvazového průzkumu, ve kterém odpovídalo 354 členů, hospodařících na 609.000 hektarech zemědělské půdy, zbývá sklidit ještě osm procent výměry brambor. Nejhorší situace je ve Středočeském kraji, kde je nezpracovaná skoro pětina polí. Na Vysočině, která je tradiční bramborářskou oblastí, pak zbývá pět procent brambor.

Zpoždění má kromě cukrovky také sklizeň kukuřice na zrno, která se touto dobou v jiných letech chýlí ke konci. Letos je z polí pryč polovina cukrové řepy a 39 procent kukuřice. "Kromě zpoždění sklizně se pěstitelé cukrovky potýkají také se snížením cukernatosti, což se projeví i na ekonomice pěstování této plodiny," dodal předseda svazu Martin Pýcha.

Výrazné zpoždění má také setí ozimých plodin. Ve Zlínském a Jihomoravském kraji není ještě oseto 32 procent plánovaných ploch. Nejlépe je na tom Jihočeský kraj a Vysočina.

Za zpožděním stojí podle místopředsedy svazu Jaroslava Navrátila deště. "Od půlky března do půlky května jsme hledali den, kdy by přišla srážka v rozsahu jednoho až dvou milimetrů, v tomto podzimním období jsme složitě hledali den, kdy by nepršelo," dodal.

Vysoké a dlouhodobé srážky můžou zemědělcům alespoň částečně pomoci s přemnoženými hlodavci, kterých je nejvíc v severních a středních Čechách. Pýcha v to doufá, zatím se mu však ve středních Čechách zdá, že příkopy a meze jsou hraboši doslova prolezlé. "Nepřipadá mi, že by se ten počet významně zredukoval," uvedl.

Nyní zemědělci doufají, že již pršet nebude a nepřijdou mrazy, aby mohli obilí na příští rok, i když se zpožděním, zasít. O sklizni hovořili v minulém týdnu také zástupci vinařů, podle kterých letos půjde asi o nejpozdější sklizeň.