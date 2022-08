Déšť z minulého týdne sice sucho zmírnil, stále je ale na 37% Česka

Brno - Déšť, který byl v uplynulém týdnu hlavně na Moravě, v Praze a okolí a na Českokrumlovsku, pomohl zmírnit míru sucha zejména v povrchové vrstvě půdy do 40 centimetrů. V půdním profilu do 100 centimetrů ale některý z pěti stupňů sucha, od počínajícího po extrémní, platí na 37 procentech území Česka. Vyplývá to z aktuálních dat zveřejněných na webu projektu Intersucho.

Díky srážkám se zlepšila situace hlavně v povrchové vrstvě do 40 centimetrů. "Nyní na většině území v této vrstvě nesledujeme žádný stupeň intenzity sucha. Vyskytují se však oblasti, kde i příchozí srážky v minulém týdnu nedokázaly zlepšit stav natolik, aby sucho nebylo pozorováno - jedná se o oblasti navazující na německé hranice a poté území na hranicích kraje Středočeského, Pardubického a Kraje Vysočina," uvedli odborníci.

V hlubší vrstvě od 40 do 100 centimetrů se ale situace příliš nezlepšila, nastalo tam jen velmi slabé zlepšení. "Nadále zůstává sucho v oblastech, kde nebyly sledovány intenzivní srážky v posledních týdnech. Jedná se o západní a severozápadní Čechy, částečně Vysočina, Polabí, Morava a Slezsko. Nicméně situace se výrazněji zlepšila v Beskydech, kde byly minulý týden zaznamenány vysoké úhrny srážek," píšou autoři projektu. Míru sucha určují jako poměr aktuální nasycenosti a průměrné nasycenosti v tomto období v letech 1961 až 2010.

Ač se v průběhu týdne mají teploty zvyšovat a přesáhnout i 30 stupňů, díky minulým srážkám by se půdní vlhkost v tomto týdnu neměla dramaticky měnit.