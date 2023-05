Déšť rozvodnil menší toky na východě ČR, Velička na stupni ohrožení

Velká nad Veličkou (Hodonínsko) 17. května (ČTK) - Říčka Velička ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku dosáhla dnes ráno třetího povodňového stupně, tedy ohrožení. Ve Strážnici je říčka na druhém stupni, který značí pohotovost. Vydatný déšť zvýšil hladiny i dalších toků v Jihomoravském kraji, povodňového stupně však zatím nedosáhly. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V kraji stále prší.Ve Velké nad Veličkou dosáhla Velička prvního stupně povodňové aktivity ve 4:20, druhého v 5:50. Třetí stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje při dosažení výše hladiny 140 centimetrů, Velička je v místě poprvé překročila v 6:50. V 7:40 se výše hladiny pohybovala kolem 144 centimetrů. Ve Strážnici byl první stupeň povodňové aktivity od 7:00, druhý stupeň v místě platí od 7:30. Vyhlašuje se při dosažení výše hladiny 270 centimetrů. Kolem 7:40 hladina dosahovala 287 centimetrů.Mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař v tiskové zprávě uvedl, že v noci na území povodí vydatně pršelo s úhrny do 65 milimetrů. Zvyšují se tak hladiny řek. "Ke kulminacím by mělo začít docházet v závislosti na ustávání srážek během dnešního odpoledne a večera, na větších vodních tocích po dotoku z horních míst ve čtvrtek," uvedl mluvčí.Doplnil, že s ohledem na vydanou výstrahu Povodí Moravy už v pondělí a úterý začalo uvolňovat zásobní prostory z vodních nádrží Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír. "Nádrže mají prázdné retenční prostory a jsou připravené zachytit či zpomalit povodňové průtoky. Situaci pečlivě monitorujeme a na vodních nádržích budeme manipulovat operativně v závislosti na předpovědi a vývoji situace," uvedl Chmelař.Podle meteorologů napršelo v noci na některých místech v Beskydech a také v Jeseníkách kolem 50 milimetrů na metr čtvereční. ČHMÚ varoval před rozvodněním toků dnes zejména v povodí Dyje, Jihlavy a Třebůvky, ve čtvrtek by hladiny měly kulminovat v povodí Lužnice na jihu Čech.lip dr ČTK/HZS Jihomoravského kraje