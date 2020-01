Déšť přinesl úlevu Austrálii trpící požáry, zase se ale oteplí

Canberra - Australské úřady dnes využily mírného deště a přechodného ochlazení k evakuaci či zásobení lidí, kteří byli kvůli ničivým lesním požárům na jihovýchodě země řadu dní odříznuti od světa. Podle hasičů ale není naděje, že by nynější srážky dokázaly největší a nejnebezpečnější požáry zcela uhasit, než teploty v oblasti opět stoupnou. Meteorologové předpovídají, že oteplení přijde nejpozději ve čtvrtek.

Požáry na australském východním pobřeží připravily v posledních týdnech o život již 25 lidí a další dva jsou nezvěstní. Zatím poslední obětí je 71letý muž, který byl pohřešován od 31. prosince ve státě Nový Jižní Wales. Policisté dnes potvrdili jeho smrt. Ve státě Nový Jižní Wales nadále hoří 146 požárů a ve státě Viktorie dalších 40. Podle agentury Reuters plameny sežehly již 2000 domů a osm milionů hektarů porostu. Léto na jižní polokouli přitom ještě zdaleka nedosáhlo vrcholu.

Premiér Scott Morrison dnes oznámil vládní pomoc ve výši dvou miliard australských dolarů (31,5 miliardy Kč), jež by měla být v příštích dvou letech investována do obnovy budov a infrastruktury zničené požáry. Desítky milionů australských dolarů vláda slíbila postiženým oblastem již dříve. Premiér rovněž řekl, že armáda se snaží využít nynějšího poklesu teplot a dostat potraviny, palivo a vodu do obcí zasažených požáry. Vojáci se také pokoušejí zprůjezdnit zablokované silnice a dozásobit evakuační centra.

Premiér Morrison čelil v posledních týdnech kritikám kvůli své reakci na požáry. V době, kdy vlna veder a požáry vrcholily, byl Morrison s rodinou na Havaji na dovolené. Mnozí také vládě Austrálie, která je největším exportérem uhlí na světě, vyčítají neochotu reagovat na klimatické změny. Premiér ale jakoukoli spojitost mezi nynějšími ničivými požáry a klimatickými změnami rezolutně popírá.

Přestože na východě Austrálie vedro dočasně polevilo a prší, je řada měst nadále zahalena dýmem. Meteorologové ve státě Viktorie uvedli, že viditelnost ve městě Melbourne a okolí je menší než jeden kilometr. V australské metropoli Canbeře je kvůli znečištění ovzduší uzavřena Australská národní galerie i místní univerzita, napsal server BBC News.

Hustý dým také dnes znemožnil chystanou evakuaci asi 300 lidí z pobřežního města Mallacoota, odkud byly v uplynulých dnech pomocí vrtulníků a člunů přepraveny do bezpečí stovky lidí uvězněných na pláži obklopené požáry.