Déšť pomohl vodákům, ale jen místy

Intenzivní déšť změnil situaci i pro vodáky. Zatímco na západě a jihu republiky je situace dobrá, vlastně normální, na severu a východě, tedy od Jizerských hor k Bílým Karpatům je vody moc. A v této oblasti má pršet dále, i když nikoliv již tolik, a tak voda bude klesat jen pomalu.

Povodňový stav přetrvává na Smědé, ale jen na dolním toku a do víkendu voda klesne. Na horním Labi a Jizeře tomu bude podobně, je otázka, zda voda vydrží v peřejnatým místech do víkendu. V Orlických horách již voda klesá, a tak dnes sjízdné úseky na Zdobnici, Dědině a horních tocích Tiché a Divoké Orlice zřejmě nevydrží. Přesto bude Tichá Orlice splavná nejméně od Letohradu a Divoká od Zámělu.

Povodňové stavy se přesunuly na dolní tok Moravy, kde bude pod soutokem s Bečvou bude voda stoupat. Ale horní tok Moravy je splavný dobře od Vlaského, a vodáci musí zkoumat zda je voda i na přítocích, nebo již klesla. Zatím stojí za pokus jak Krupá, tak Branná nebo Desná. Na ostatních jesenických tocích již voda rychle klesá.

V Beskydech a směrem k Javorníkům spadlo vody nejvíce, trvají zde stále stupně povodňové aktivity a je lepší tuto oblast tentokrát s lodí vynechat. Jen pokud klesne voda pod povodňové stavy, mohou se zkušení vodáci vydat na některý z toků. Ale pozor, zejména u menších potoků a říček hrozí nebezpečí podemletých břehů, padlých stromů či stržených lávek. V sobotu má být v této oblasti organizovaný sjezd Bystřičky (přítoku Vsetínské Bečvy) a je lepší se informovat u organizátora akce a sledovat vývoj průtoku na této říčce. Zatím jsou jak zde, tak v okolí stupně povodňové aktivity. Bečvu bude lepší vynechat, zde průtoky budou teprve kulminovat a SPA může vydržet do víkendu.

Povodí Odry s přítoky raději ponechme také dalším víkendům, ale je třeba sledovat vývoj, třeba voda klesne k víkendu na únosnou míru. Zapršelo i na Vysočině, tak je dobře splavná horní Jihlava či Svratka, i když zde je zatím 1.SPA, ale do víkendu klesne. Déšť v této oblasti způsobil vyšší vodu i na horní Chrudimce, Doubravě či Novohradce, ale zda vydrží až do víkendu je otázka. Horní Sázava je dobře sjízdná a tak sobotní závody turistů na dolním toku pod Týncem budou tentokrát skutečně hodnotné. Splavná jsou samozřejmě i Stvořidla, krásný to úsek na této řece.

Klasické toky turisty navštěvované jsou dobře splavné. Ohře či Berounka na průtocích nad dvacet kubíků, Vltava s Otavou sice tolik vody nemají, ale i tak pro splutí je vody dost. A určitě zde nejsou prázdninové fronty na jezy. I Lužnice je dobře sjízdná včetně úseku mezi Táborem a Bechyní, kde průtok nad deset kubíků slibuje peřeje a nikoliv kameny. Zkušení borci jistě budou sledovat vývoj situace na horních tocích horských toků, a ti ostatní si užijí vodu za přijatelného počasí na prázdných řekách bez povodňových stavů.

Sjízdné řeky dne 23.5.2019

Vltava – Soumarský Most-ústí Berounka-soutok-ústí

Sázava – Žďár n.S.- ústí Ohře – Tršnice-ústí

Lužnice – Suchdol n.L.-ústí Otava – Anín-ústí

Labe – Vrchlabí-ústí Jizera-Jablonec n.J.-ústí

Metuje-Hronov-ústí Bílina – Bílina-ústí

Úhlava – Přeštice-ústí Radbuza – Hor.Týn-Dobřany

Ploučnice – Mimoň-Stružnice Úpa – Bohuslavice-ústí

Mže – Hracholusky-soutok Orlice – soutok-ústí

Divoká Orlice –Záměl-soutok Tichá Orlice-Sobkoviceš-soutok

Svratka – Tišnov-ústí Jihlava – Dvorce-ústí

Opava – Krnov-ústí Moravice – Hradec n.M.-ústí

Morava – Vlaské – ústí Odra – Odry-ústí

Bečva – Val. Meziříčí-ústí 2.SPA Dyje – Znojmo-ústí



Vojta Jančar