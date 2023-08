Déšť Česko stále neopouští, může zvednout hladiny řek

Praha - Řeky a potoky odvodňující Beskydy, Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše a část Českomoravské vrchoviny mohou dnes a v noci na pondělí vystoupat na první povodňový stupeň, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V dnes aktualizované výstraze rovněž upravil oblast, ve které hrozí velmi vydatný déšť. Silně by mělo pršet zejména na horách na severovýchodě Česka a části Českomoravské vrchoviny.

Silný déšť dorazil do Česka v sobotou. Na severu a severovýchodě země do dnešního poledne spadlo od 15 do 40 litrů vody na metr čtvereční, v horských oblastech až 70 litrů, uvádí ČHMÚ. Do pondělního rána v těchto oblastech očekávají meteorologové dalších 15 až 35 litrů, přičemž zejména v Krkonoších a Jeseníkách za celé období ojediněle spadne i přes 100 litrů vody na metr čtvereční.

Srážky budou během dnešního večera postupně slábnout. Na severu a severovýchodě republiky ale budou pokračovat s proměnlivou intenzitou i v noci a v pondělí.

Výstraha před silným deštěm v současnosti platí pro východ Čech, Slezsko a většinu Moravy s výjimkou nejjižnější části. Velmi vydatně může pršet v Orlických horách, Krkonoších, Jeseníkách a části Českomoravské vrchoviny.

Hladiny řek a potoků v oblastech zasažených srážkami budou dnes a v noci na pondělí stoupat. Na tocích odvodňujících Beskydy, Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše a částečně i Českomoravskou vrchovinu může být překročen první povodňový stupeň.

První, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity platil dnes před polednem na dvou místech v Česku. Jedním bylo Labe ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku, druhým Divoká Orlice v Orlickém záhoří na Rychnovsku.