Déšť asi zvedne řeky v Orlických horách, Jesenících a na Vysočině

Praha - Déšť by dnes mohl zvednout hladiny řek v Orlických horách, Jesenících a na Českomoravské vrchovině. V těchto oblastech naprší od deseti do 50 litrů vody na metr čtvereční, což zvedne hladiny řek. Čeká se první a na některých tocích i druhý povodňový stupeň ze tří, tedy bdělost až pohotovost. Vyplývá to z dnešních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V Česku prší od pondělní noci. Do dnešního rána napršelo na většině území republiky od dvou do 15 litrů vody na metr čtvereční. Na severu a severozápadě Česka spadlo do 25 litrů a v Jizerských horách až 70 litrů vody na metr čtvereční.

I dnes bude pršet na většině území republiky. V jihovýchodní polovině Čech může být déšť místy vydatný s úhrny mezi 20 až 50 litry vody na metr čtvereční, varovali meteorologové. Na Moravě a ve Slezsku se bude déšť střídat s bouřkami a lokálně naprší kolem 30 litrů, výjimečně ještě o 20 litrů více. "Během večera bude bouřková činnost ustávat a déšť slábnout," uvádí ČHMÚ.

Hladiny většiny toků byly až do noci setrvalé, stoupat začaly v ranních hodinách na horním toku Jizery, na Lužické Nise a Smědé. Mírně stouply také hladiny pravostranných přítoků středního Labe a některých menších toků v povodí Vltavy a Berounky. Řeky ale do dnešních 09:00 nikde nedosáhly stupňů povodňové aktivity.

První ze tří povodňových stupňů nastává při nebezpečí povodně, od vyhlášení je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Druhý stupeň se vyhlašuje, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, voda se ale nerozlívá do okolí a nepáchá škody mimo koryto řeky. Při třetím stupni, tedy ohrožení, už voda může ohrožovat životy lidí a majetek.

Deště zvedly hladiny řek v Krkonoších a v Orlických horách i na začátku minulého týdne. Prvního povodňového stupně dosáhla pouze hladina Labe ve Špindlerově Mlýně. Žádné škody vzedmuté hladiny nenadělaly.