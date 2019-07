Uherské Hradiště - Desítky zájemců si dnes na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti vyzkoušely práci filmových "ruchařů". Prostřednictvím jednoduchých předmětů se lidé pokusili do němých filmových scén doplnit například zvuky praskajícího ohně, chůze ve sněhu nebo pití kávy. Britský lektor Dan Mayfield jim také předvedl, že s pomocí počítačového programu lze z několika zkrácených a vzájemně proojených zvuků, například tleskání, dupání a jednoduchého popěvku, vytvořit hudební skladbu.

Kupříkladu ruch na ledě přijíždějící bruslařky filmaři podle Mayfielda běžně vytvářejí škrábáním kovových lžiček po břidlicové podložce. Stejný postup si dnes na workshopu zkusila Barbora Junová z Brna. "Moc mi to nešlo, ale je to zajímavé. Jak bruslařka přijížděla zdálky, tak jsem to nedokázala odhadnout a trefit se do kroků," řekla ČTK Junová, která si při kurzu chtěla na chvíli odpočinout od sledování filmů.

Vytváření ruchů pomocí drnkání na nataženou kovovou pružinu, ke které lektor připevnil magnet a opodál ní postavil mikrofon, nadchlo dalšího z účastníků, Michala Zemaníka z Bratislavy. "Do pružiny jsem pouze bouchal prstem a ona vytvářela zvuk. Znělo to, jako kdyby stříleli ve Star Treku nebo v Hvězdných válkách. Bylo to zajímavé, interaktivní, nové. Myslím si, že by to byla zajímavá práce," uvedl Zemaník.

Účastníci filmové dílny dále zjistili, že zvuk letícího ptáka lze jednoduše napodobit třepáním koženými rukavicemi. Ruch chůze horolezce v hlubokém sněhu filmaři umí imitovat stlačováním a kroucením ponožky omotané lepicí páskou, zvuk plápolajícího ohně pak kombinací mačkání alobalu, vymotané pásky z audiokazet a bublinkové fólie. Dítě šlapající v listí jedna z návštěvnic kurzu imitovala malými botičkami v rukou, kterými stlačovala hromadu listí. "Na letišti v Anglii se hodně divili, proč vezu kufr s listím," usmál se Mayfield.

Lekce byla součástí takzvaného Industry programu filmové a audiovizuální tvorby, který měl na LFŠ premiéru loni. Zájemcům nabízí možnost setkávat se s českými a zahraničními hosty, a to nejen při diskusích, ale také při praktických ukázkách. Díky nim si lidé mohou vyzkoušet různé filmové postupy. Pětačtyřicátý ročník festivalu začal v pátek, potrvá do neděle.