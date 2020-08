Desítky tisíc lidí v Minsku na protivládní demonstraci

Minsk - V centru běloruského Minsku se koná rozsáhlý protivládní protest, na němž se sešly desítky tisíc lidí. Opoziční ruský server Novaja gazeta píše, že podle odhadu portálu Tut.by je na místě 60.000 lidí. Na protivládní demonstraci v Grodnu na západě země se pak sešly tisíce lidí. Poklidné protestní akce se konají také v Gomelu, Brestu, Mogilevu, Bobrujsku, Vitebsku a řadě dalších měst. Prezident Alexandr Lukašenko odmítl konání nových voleb. Řekl to dnes svým příznivcům, kteří se shromáždili na demonstraci v Minsku.

Podle oficiálních výsledků v běloruských prezidentských volbách opět zvítězil Alexandr Lukašenko, který získal 80,1 procenta hlasů, opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská skončila s 10,1 procenta hlasů. Lukašenkovo vítězství však zpochybňuje jak opozice, tak široká veřejnost a zemí již týden zmítají masové protesty.

Lukašenko odmítl konání nových voleb

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko se nehodlá řídit příkazy z ciziny a uspořádat nové volby. Řekl to dnes svým příznivcům, kteří se shromáždili na demonstraci v Minsku. Zároveň odmítl tvrzení opozice, že byly výsledky hlasování zfalšované. Své příznivce vyzval, aby bránili běloruskou nezávislost, kterou podle něj ohrožuje Severoatlantická aliance. NATO jeho tvrzení odmítlo.

K uspořádání nových voleb vyzvali v sobotu Minsk premiéři Estonska, Lotyšska a Litvy. Už dříve podobnou výzvu Bělorusku adresovali také Polsko a Ukrajina. K opakování voleb za dohledu zahraničních pozorovatelů v pátek vyzval i český premiér Andrej Babiš.

"Milí přátelé, nesvolal jsem vás sem, abyste bránili mě, ale proto, že poprvé za čtvrt století můžete bránit nezávislost své země," prohlásil na shromáždění Lukašenko. Dodal, že není příznivcem pouličních shromáždění, není ale jeho vina, že nyní bylo třeba povolat lid do Minsku na pomoc.

Pokud by Bělorusko zahraniční výzvy k opakování voleb vyslyšelo, zemi by to podle Lukašenka destabilizovalo. "Stojím tu jako před Bohem: volby se uskutečnily - nemůže být více než 80 procent podvrhů," prohlásil. Podle oficiálních výsledků Lukašenko dostal 80,1 procenta hlasů.

Severoatlantická aliance podle prezidenta na západní hranici shromažďuje síly. "Tanky a letadla jsou 15 minut letu od našich hranic," uvedl.

Mluvčí NATO Lukašenkovo tvrzení odmítla. Aliance podle ní síly u běloruských hranic neshromažďuje a cílem její přítomnosti ve východní Evropě je pouze obrana. Situaci v Bělorusku nicméně NATO podle mluvčí bedlivě sleduje a vyzývá k respektování základních práv, včetně práva na pokojný protest.

Za lež označil tvrzení běloruského prezidenta také litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius. Ministr obrany Raimundas Karoblis uvedl, že Litva provádí vojenská cvičení na základě dlouhodobého plánu. Zdůraznil také, že jeho země nepředstavuje pro Bělorusko žádnou hrozbu.

Lukašenko lidem shromážděným na protestu slíbil změny, pokud si je budou přát. "Chcete reformy? Řekněte jaké, zítra začneme," prohlásil. Spoustu slibů, které Bělorusům dal, podle svých slov již splnil. "Nikdy jsem vás nezradil a nikdy vás nezradím," dodal.

Na akci na Lukašenkovu podporu se na námětí Nezávislosti v Minsku sešly podle agentury AFP i TASS tisíce lidí. Podle běloruských opozičních médií účastníky svážely celé dopoledne autobusy. Podle agentury AP na akci zaznívala prezidentova přezdívka "baťka". "K Majdanu u nás nedojde," řekl jeden z demonstrantů s odkazem na protesty na kyjevském náměstí Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) v roce 2014, které vedly ke svržení vlády proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

Vedle prezidenta během proslovu stál 15letý syn Mikalaj, který byl v minulosti označován za možného Lukašenkova nástupce.

Lukašenko dnes znovu hovořil po telefonu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o situaci v Bělorusku po prezidentských volbách. Prezidenti se podle agentury TASS shodli na potřebě společné reakce na vnější hrozby. Putin potvrdil, že Ruská federace je připravená poskytnou pomoc na základě smlouvy o vojenské spolupráci.

Při telefonátu se prezidenti odvolávali jednak na smlouvu o Svazovém státu, politickém útvaru, který Bělorusko a Rusko formálně vytvořily před 20 lety, jednak na Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), která zahrnuje sedm zemí bývalého Sovětského svazu.

"Ruská strana potvrdila, že je připravena poskytnout nutnou podporu při řešení vzniklých problémů na základě Smlouvy o vytvoření Svazového státu a - v případě nutnosti - také v rámci Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti," uvedlo podle agentury TASS tiskové oddělení Kremlu.

Podle oficiálních výsledků ve volbách opět zvítězil dlouholetý prezident Alexandr Lukašenko, zatímco opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská získala 10,1 procent hlasů. Nedlouho po oznámení odhadů výsledků Bělorusko zachvátily protesty. Proti demonstrantům tvrdě zasáhly pořádkové jednotky. Nejméně dva lidé v souvislosti se zásahy zemřeli a přibližně 6700 dalších lidí bylo zatčeno. Zadržení lidé, z nichž část už byla propuštěna, si stěžují na tvrdé zacházení, kruté bití, ponižování a vyhrůžky.

Zaměstnanci běloruské státní televize se bouří

Zaměstnanci běloruské státní televize BT jsou připraveni stávkovat, oznámila podle agentury Ria Novosti televizní moderátorka a režisérka dvou televizních kanálů Natallja Bibikavová. V Reakci na zprávu se do redakce televize v sobotu vydaly předsedkyně horní komory parlamentu Natallja Kačanovová a prezidentská mluvčí Natallja Ejsmantová, aby zde situaci urovnaly. Schůze se zaměstnanci však neproběhla podle jejich představ a před budovou televize protestovala tisícovka lidí, kteří požadovali nezkreslené informování o současném dění v Bělorusku po zpochybňovaných prezidentských volbách.

Bibikavová původně uvedla, že stávka je plánována na pondělí, ale neupřesnila, kolik lidí se jí má účastnit. Bibikavová zároveň sdělila, že po sobotních událostech neví, co bude dál.

Na prezidentovu mluvčí a na šéfku horní komory parlamentu, které se vydaly do sídla televize jednat se zaměstnanci, čekal už u vchodu dav, který skandoval hesla "Pravdu!" a "Hanba!". Uvnitř bylo okolo 200 lidí, někteří s transparenty, a postupně přicházeli další. Kačanovová schůzi se zaměstnanci zahájila slovy, že 80 procent Bělorusů volilo Lukašenka, načež lidé v sále, kteří Lukašenka nevolili, začali zvedat ruce a ukázalo se, že jich je většina.

"Jak to mohli dopustit, proč neukazují pravdu?" řekla v neděli podle portálu Tut.by Bibikavová, když odcházela kvůli svému synovi z budovy ještě před skončením schůze. "V pondělí jsme chtěli stávkovat (...) Ať si třeba dávají staré filmy."

Jeden z účastníků schůze redaktorům Tut.by sdělil, že někteří zaměstnanci se tázali, proč státní televize nezobrazuje pravdivě dění v ulicích. Na to Kačanovová podle portálu řekla: "Vaše konkurence také všechno ukazuje jen z jednoho úhlu." Podle dalších účastníků schůze varovaly Kačanovová a Ejsmantová před "rozhoupáváním loďky".

Mezitím se před budovou televize shromáždili lidé, kteří požadovali pravdivé informování o současné situaci. Podle Tut.by jich byla na místě asi tisícovka. Předsedkyně horní komory parlamentu a prezidentská mluvčí odešly z budovy zadním vchodem.

K budově televize přijel také jeden z opozičních kandidátů voleb s transparentem "Ukažte lidem pravdu!" a vedoucí štábu opozičního kandidáta Viktara Babaryky Marija Kalesnikavová. Kalesnikavová vyjádřila podporu "lidem, kteří se nacházejí v budově a mají před sebou těžké rozhodnutí". Jednomu z demonstrujících také umístil na budovu televize historickou bílo-červenou vlajku.

Běloruský velvyslanec na Slovensku podpořil protesty

Velvyslanec Běloruska na Slovensku vyjádřil solidaritu s protesty, které v jeho vlasti vypukly po prezidentských volbách. Na videu, které zveřejnil běloruský server Naša Niva, Ihar Ljaščeňa kritizuje mimo jiné zásah policie proti pokojným demonstracím. Budoucnost své země vidí v pluralitě politických stran.

"Jsem solidární s těmi, kdo vyšli do ulic běloruských měst na pokojné pochody, aby bylo jejich hlasu dopřáno sluchu," uvedl Ljaščeňa na videu. Jako rodák z města Žodzina vyjádřil velvyslanec podporu dělníkům, kteří tento týden vstoupili do stávky v místní továrně na výrobu nákladních a důlních vozidel Belaz.

Ljaščeňa uvedl, že ho šokoval zásah bezpečnostních složek, které podle něj oživily tradici sovětské tajné policie NKVD v "tolerantním evropském Bělorusku 21. století".

Na fotografiích zbitých mladých lidí diplomat podle svých slov poznal spolužáka své dcery, který nikdy "nepatřil mezi potížisty".

Ljaščeňa vyjádřil naději, že budoucnost jeho země bude založená na respektování názoru všech členů společnosti a pluralitě politických stran. "Bělorusové si toto právo vytrpěli," zdůraznil.

Podle ruské agentury RIA Novosti je Ljaščeňa prvním příslušníkem běloruského diplomatického sboru, který vyjádřil podporu protestům proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Ty vypukly před týdnem po prezidentských volbách, v nichž podle úřadů Lukašenko svou funkci obhájil. Podle opozice a demonstrantů byly volby zfalšované.

Na videu se sám 52letý diplomat označil za nejstaršího představitele některého ze zastupitelských úřadů Běloruska v zahraničí a jediného aktivního běloruského velvyslance, který působil na sovětském ministerstvu zahraničí.