Průvod desítek studentů v maskách zahájil 1. května 2019 pražský Studentský Majáles. Studenti došli z náměstí Václava Havla u Národního divadla do areálu kampusu Univerzity Karlovy v Hybernské ulici, kde na ně čekala volba krále majálesu a další program.

Průvod desítek studentů v maskách zahájil 1. května 2019 pražský Studentský Majáles. Studenti došli z náměstí Václava Havla u Národního divadla do areálu kampusu Univerzity Karlovy v Hybernské ulici, kde na ně čekala volba krále majálesu a další program. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Desítky studentů přilákal pražský Studentský Majáles. Průvodem v maskách studenti došli z náměstí Václava Havla u Národního divadla do areálu kampusu Univerzity Karlovy v Hybernské ulici, kde na ně čekala volba krále majálesu a další program. Dnešní majálesový průvod byl letos již třetí akcí podobného druhu v Praze. První se konal v sobotu před hudebním festivalem Pražský Majáles v Letňanech, další s názvem Lesamáj byl v úterý v Dejvicích.

Hlavní část oslav v areálu Kampusu Hybernská má na programu až do večera kromě volby krále majálesu také studentská hudební a divadelní vystoupení, čtení poezie a promítání studentských filmů. Zájemci si mohou prohlédnout výstavy, stánky s prezentacemi studentských spolků a občerstvením. K sezení připravili organizátoři ve dvoře areálu množství dřevěných palet.

Letos jde o šestý ročník Studentského Majálesu. V předchozích letech se hlavní slavnost konala v Karolinu. Podnětem pro založení tradice této oslavy byla nespokojenost s komerčním přístupem hudebního festivalu Pražský Majáles v Letňanech, na který se platí vstupné. Na Studentský Majáles se může přijít podívat každý zdarma.

"My jsme byli nespokojeni s organizací Pražského Majálesu, který je brán spíš jako hudební festival, tak jsme chtěli vytvořit něco na principu od studentů pro studenty, kde se studenti budou moct prezentovat," řekla dnes ČTK organizátorka Studentského Majálesu Adéla Marková. "Chtěli jsme zachovat koncept z 60. let, kdy to fungovalo právě na tom principu od studentů pro studenty," dodala.

V dopoledním průvodu, který vyšel od Národního divadla, byly k vidění například studenti Pedagogické fakulty, kteří si z toaletního papíru vyrobili sukně a čelenky ozdobené srdíčky. "Vadí nám, že učitelské povolání ještě pořád není moc vážené. Tak jsme chtěli ukázat, že si s učiteli nikdo nebude vytírat zadek a zároveň, že máme pro všechny lásku," řekla jedna z účastnic ČTK. Mezi kostýmy se objevil také český kroj nebo bájný faun, pod jehož maskou protestovala studentka proti kácení lesů.

Někteří studenti nesli transparenty s hesly Zabijeme planetu, Zelená je tráva na stejky je kráva, Sucho, co?, Více stromů, méně idiotů nebo My z toho nevyrostem. Průvod doprovázela hudbou studentská kapela. Po cestě přes Karlovo náměstí, Staroměstské náměstí a Ovocný trh zaujal řadu zahraničních turistů, kteří si ho fotografovali a natáčeli.

V Praze se v sobotu 27. dubna konal již jeden majálesový průvod, který se vydal průvodem z křižovatky ulic Jungmannovy a Vodičkovy směrem na Strossmayerovo náměstí a ze stanice metra C Vltavská směrem do Letňan. Tam až do pozdního hodin hrály na třech pódiích kapely. Další majáles byl v Praze v úterý. Připravili ho studenti vysokoškolského kampusu v Dejvicích.