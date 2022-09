Desítky studentů demonstrovaly v Praze za ochranu klimatu

Praha - Desítky studentů dnes v Praze demonstrovaly za větší ochranu klimatu a životního prostředí. Studenti požadovali rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie a brzký odklon od fosilních paliv v Česku. Akci uspořádala česká pobočka studentského ekologického hnutí Fridays for Future (FFF), která jí také započala víkendové setkání tuzemské organizace.

Na Palackého náměstí po poledni dorazilo zhruba 50 mladých lidí. Někteří si přinesli transparenty s nápisy: "Zemní plyn není in", "Dejte polím meze" nebo "Planeta je teplejší než já". Akce byla poklidná, v úvodu promluvilo několik řečníků. Kolem 13:00 pak demonstranti vyrazili na pochod centrem Prahy směrem na Kampu. Aktivisté skandovali hesla "Uhlí ropa plyn, patří do dějin" nebo "Uhlí patří pod zem".

"Jsme tu jako hnutí tři roky, naše první stávka byla v březnu 2019, od té doby se vystřídaly dvě vlády a ani jedna neřeší klimatickou krizi dostatečně," řekla dnes ČTK mluvčí hnutí Magdaléna Středová. "Se situací, co se teď děje na Ukrajině, energetickou krizí a zimou, která bude velmi náročná, chceme ukázat, že z toho máme strach, že je nutné to začít řešit," dodala. Podle aktivistky je třeba, aby Česko co nejrychleji přešlo na obnovitelné zdroje energie.

Spoluzakladatel české pobočky hnutí Petr Doubravský v projevu požadoval vyjmutí plynových elektráren z trhu. To má, už podle dřívějšího vyjádření ekologických organizací, vést k nižším cenám elektřiny. Podle Doubravského je také absurdní, nakolik politici vyzývají ke snížení spotřeby energie obyčejné lidi a jak málo to samé požadují po velkých korporacích. I on pak apeloval na rychlý rozvoj obnovitelné energetiky a brzké opuštění fosilních paliv. Doubravský, který studuje vysokou školu, se dnes s hnutím Fridays for Future také symbolicky rozloučil.

Česká pobočka Fridays for Future v minulých letech uspořádala řadu protestů. V březnu 2019 prošly Prahou dva tisíce středoškoláků, kteří požadovali důslednější ochranu klimatu a snižování emisí. Stovky mladých dorazily na pražskou stávku také v září téhož roku. V nejhorších obdobích pandemie covidu-19 hnutí pořádalo kvůli opatřením proti šíření nemoci většinou komornější akce nebo protestovalo on-line. Větší demonstrace se uskutečnily loni v září a letos v květnu.