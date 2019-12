Desítky poutníků se vydaly na cestu z Prahy do Staré Boleslavi

Asi tři desítky poutníků se 31. prosince 2019 po 14:00 vydaly za zpěvu písně Narodil se Kristus Pán na pouť z Prahy do Staré Boleslavi. Mariánskou pouť zahájili věřící na Staroměstském náměstí. Na snímku v popředí je sestra Jana Dominika Bohušová, jedna z iniciátorek obnovení mariánské pouti Via Sancta Mariana z Prahy do Staré Boleslavi.

Praha - Asi tři desítky poutníků se po 14:00 vydaly za zpěvu písně Narodil se Kristus Pán na pouť z Prahy do Staré Boleslavi. Mariánskou pouť zahájili věřící na Staroměstském náměstí, kde je v dlažbě označeno místo někdejšího mariánského sloupu, který by podle přání některých měl být v budoucnu znovu vztyčen. Na Staroměstském náměstí oproti jiným místům v Praze pokračují vánoční trhy, je zcela zaplněno stánky s jídlem a pitím a chaoticky se pohybujícími turisty. Věřící, kteří se vydali na cestu k uctění Palladia země české, si museli cestu směrem ke Karlovu mostu proklestit hlasitým zpěvem.

Vydali se svižným tempem ke Karlovu mostu, měli před sebou 26 kilometrů dlouhou cestu. Navečer mají přijít do Staré Boleslavi po nejstarší české poutní cestě, aby se připravili na půlnoční mši. Tu bude v tamní bazilice Nanebevzetí Panny Marie sloužit kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka. A od prvních okamžiků Nového roku, tedy se začátkem bohoslužby, bude také v bazilice trvale vystaveno palladium, mariánský reliéf, jemuž se připisuje ochranná moc nad českými zeměmi.

Palladium již v bazilice bylo dříve umístěno, nebylo však vystavováno stále, jen při výjimečných příležitostech. Po dobu dvouleté rekonstrukce baziliky bylo v sídle pražského arcibiskupství. V polovině prosince ho kardinál Duka slavnostně předal proboštovi boleslavské Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána Liboru Bulínovi. Duka také jmenoval Bulína strážcem Palladia země české. Sestra Dominika Bohušová, která na arcibiskupství pracuje a je jednou z iniciátorek obnovení mariánské pouti Via Sancta Mariana z Prahy do Boleslavi, dnes při začátku putování řekla, že Bulín dnes z Prahy do Boleslavi palladium převezl.

Projekt Via Sancta Mariana chce obnovit nejen tradici putování k Palladiu země české, ale také kaple na poutní cestě s tisíciletou tradicí. Trasu lemovalo v minulých staletích 44 kaplí. Nyní jich je pouze 17. Iniciátoři obnovení pouti by rádi obnovili chybějící a opravili poslední z původní cesty vybudované v roce 1692.

Palladium je spojováno se svatým Metodějem, který jej podle tradice věnoval při křtu svaté Ludmile, a proto je významem srovnáváno s korunovačními klenoty. Po smrti Ludmily obrázek zdědil svatý Václav, který jej nosil celý život až do svého skonu. Po jeho smrti se obraz na mnoho let ztratil. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie vznikla na místě, kde byl podle legendy obraz znovunalezen ve 12. století. Za husitských válek byl reliéf roztaven a v první polovině 15. století ho nejspíše z dochované hmoty opět odlil neznámý umělec.

Na konci třicetileté války se ho zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud byl roku 1650 přenesen do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi. V roce 2015 se reliéf stal národní kulturní památkou.