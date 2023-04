Desítky lidí zaplnily kostel při rozloučení s Danou Němcovou

Praha - V zaplněném kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze se dnes odpoledne desítky lidí rozloučily s někdejší disidentkou a psycholožkou Danou Němcovou. Celoživotní bojovnice za lidská práva zemřela 11. dubna ve věku 89 let. Pietního aktu se kromě nejbližších zúčastnili její přátelé z disentu, ti, s nimiž po roce 1989 spolupracovala, i současní politici. V promluvách během mše se střídali biskup Václav Malý a kněz Ladislav Heryán, který zazpíval i písničku.

Pustil také ze svého mobilního telefonu zprávu, kterou mu Dana Němcová koncem března nahrála a v níž se s ním domlouvala na setkání. Heryán nechal záznam do prostoru kostela zaznít i s dovětkem od operátora o tom, že pro volání zpět může příjemce zprávy stisknout jedno z tlačítek, což mezi přítomnými vyvolalo pobavení prodchnuté smutkem, neboť mnozí by Daně Němcové zavolat zpět jistě chtěli. "Zatím jsem se neodvažoval zavolat, ale Ondra (syn Ondřej Němec) tady četl (z bible), že slyšel hlas z nebe, takovou odpověď. Tak možná, že bylo zbytečné volat. Ty texty z písma svatého si vybraly Daniny děti, a když zazněl tento text, jako by to bylo přesně o ní," řekl kněz.

"Slyšeli jsme, že skutky blahoslavených jdou do nebe s nimi. Zde není prostor vyjmenovávat (skutky Dany Němcové), jsou dostatečně zdokumentovány ve všech televizních a rozhlasových pořadech, knihách, všemožných institucích, které s Danou v českém prostoru souvisely. Je ale i spousta situací a událostí, o kterých se nedozvíme," řekl. Připomněl dopis ženy, které stejně jako Daně Němcové zemřel syn při autonehodě. Zmínil, jak Němcová odchod svého syna brala tak, že mu byl vymezen na světě právě tento čas, a napsala řidiči, který tragickou autonehodu způsobil, že se na něj nezlobí, aby mu pomohla sejmout vinu, již cítil. A jak tento její krok pomohl i ženě s podobným osudem. "Každý z nás, kdo tady jsme, má určitě spoustu podobných svědectví, která jsme s ní zažili," uvedl.

Dana Němcová měla dětí sedm, dvě z nich pochovala za svého života a i jim byly dnes věnovány modlitby a vzpomínky, stejně jako jejímu manželovi Jiřímu. Heryán uvedl, že se s Danou Němcovou znal posledních 20 let jejího života, a připomněl, že celý její život charakterizuje velká pokora, láska k bližnímu vycházející z lásky k bohu a veliká vnitřní svoboda. Nikdo z nás nikdy neviděl, že by se zlobila, že by jen dokázala zvýšit hlas, řekl. "Zakončil bych to takto: v našich životech nás navštívila paní Němcová. Jako posel z jiného světa. Ze světa, ve kterém bychom všichni chtěli žít. Jsme šťastni, že jsme ji mohli mít mezi sebou, že jsme mohli žít na stejném místě a ve stejnou dobu jako ty," uzavřel své promluvy Heryán.

Mezi lidmi, kteří se přišli s Němcovou naposledy rozloučit, byli bývalá ombudsmanka a rovněž disidentka Anna Šabatová, sociolog Fedor Gál, spisovatel Jáchym Topol či dokumentaristka Olga Sommerová. Z politiků přišel vzdát úctu zemřelé předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), nezávislý senátor Pavel Fischer nebo europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou zaslali věnec, který byl umístěný u rakve. Rakev v barvě slonové kosti umístěnou před oltářem obklopovalo množství dalších květin a interiér doplňoval portrét Dany Němcové.

Dana Němcová byla jedna z prvních, kteří podepsali Chartu 77. Spoluzaložila Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), který pomáhal obětem komunistického bezpráví. Za své názory za minulého režimu čelila pronásledování, výslechům a domovním prohlídkám. Několik měsíců strávila ve vězení.

Během revoluce v roce 1989 stála u zrodu Občanského fóra. Poté krátce působila jako poslankyně Federálního shromáždění a zejména pokračovala v obraně lidských práv a v pomoci slabým či bezmocným. Společně s Olgou Havlovou stála od počátku ve Výboru dobré vůle, který dodnes pomáhá lidem se zdravotním postižením, opuštěným dětem, seniorům a nemocným. Založila Poradnu pro uprchlíky a Centrum pro otázky migrace. V roce 1998 dostala od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání - medaili Za zásluhy.