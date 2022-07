Desítky lidí se zúčastnily komentované prohlídky gotického kostela v Loukově

Loukov (Havlíčkobrodsko) - Desítky lidí se dnes zúčastnily komentované prohlídky kostela svaté Markéty v Loukově na Havlíčkobrodsku. Kostelu dominuje zelená fresková výzdoba s výjevy ze života patronky kostela. Dříve přitom byly fresky modré, zezelenaly spojením s vápennou omítkou. Při dnešní komentované prohlídce kostela ze 14. století to návštěvníkům řekl památkář Filip Srovnal. Prohlídka byla součástí programu mezinárodní konference organizované spolkem Přátelé podlipnických kostelů, který se dlouhodobě věnuje také kostelům svatého Martina v Dolním Městě a svatého Jiří v Řečici. Loukovský kostel má však podle Srovnala architekturu nejzajímavější.

Kostel vznikl vedle statku donátora kostela Načka z Lúkého, zmiňovaný je poprvé v polovině 14. století. Má hlavní loď krytou dřevěným stropem a presbytář zaklenutý křížovou klenbou. Loď od presbytáře odděluje doširoka otevřený vítězný oblouk s bohatou freskovou výzdobou. Mezi výjevy je i poslední večeře Krista s apoštoly nebo svatý Jiří na koni bojující s drakem. Pravé stěně v lodi dřív dominovala velká malba svatého Kryštofa, který je znázorněný jako obr složitě kráčející z jednoho břehu řeky na druhý. Svatý Kryštof je patronem dobré smrti. V loukovském kostele se z jeho postavy odchovala jen lýtka a chodidla. Zbytek zničil okenní otvor vybudovaný v době baroka. Barokní je také západní věž kostela.

Spolek se o kostely v majetku církve stará od roku 2001. Podle jeho předsedkyně Lízy Faktorové se věnuje jejich hmotné záchraně i kulturnímu využití. Letos poprvé uspořádal několikadenní mezinárodní konferenci nazvanou Podlipnické kostely - minulost bez budoucnosti? Do roka chce kostely i s příspěvky z konference představit knižně.

Konference je podle Faktorové výsledkem dlouhodobé potřeby odborné diskuse o trojici kostelů. "Našim cílem je vytvořit příjemnou platformu pro lidi z různých oborů, které podle našich zkušeností mezi sebou ne vždy umí dobře komunikovat. Chceme vytvořit platformu pro hodně otevřený dialog. Je to pro nás trochu zištné, pomůže nám to v tom, jak se dál nasměrovat," řekla Faktorová.

Ve všech třech kostelech nedaleko hradu Lipnice nad Sázavou se dochovala fresková výzdoba ze 14. století. Do jejich nejnutnějších oprav zatím spolek s přispěním dotací investoval přes 16 milionů korun. Nejdůležitější bylo zajistit střechy staveb a jejich odvlhčení. "Jak říkám, je to práce jako na kostele, to znamená, že je to taková nekonečná práce. Nástěnné malby už jsou částečně zrestaurované především v kostele svaté Markéty. V těch ostatních kostelech zatím došlo hlavně na stabilizaci a konzervaci, aby to dál nedegradovalo," řekla Faktorová.

Před třemi lety se spolku podařilo získat 2,3 milionu korun na opravu kostela v Řečici, podle Faktorové je to kostel, jehož záchrana je zatím nejdál. Naopak velký kus práce je ještě na kostele svatého Martina v Dolním Městě. "To je kostel, na který se teď chystáme. Rádi bychom tam dotáhli exteriér i interiér. Připravujeme dokumentaci a podklady. Letos a příští rok budeme shánět finanční prostředky," řekla Faktorová. Náklady ještě nechtěla odhadovat, budou to podle ní ale miliony korun.