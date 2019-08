Desítky lidí přišly popřát zpěvačce Evě Pilarové na autogramiádu

Praha - Desítky lidí přišly do budovy Českého rozhlasu v Praze na autogramiádu zpěvačky Evy Pilarové, která dnes slaví osmdesátiny. Fanoušci mohli získat zpěvaččin podpis a zároveň jí popřát k narozeninám. Někteří z nich přinesli oslavenkyni květiny a jiné dary.

"Děkuju všem, že jste přišli. Vidím tady spoustu známých obličejů. Děkuji vám všem, že takovým způsobem ztrácíte svůj čas," řekla Pilarová, která byla těsně před autogramiádou hostem rozhlasového pořadu Blízká setkání.

Jedním z gratulantů byl herec Jan Přeučil, který přišel se svou manželkou Evou Hruškovou. Před 51 lety si spolu s Pilarovou zahráli v hudební komedii Zločin v šantánu, kterou režíroval Jiří Menzel.

"Kdybych tady nebyl, tak moje filmová manželka Eva Pilarová by mi to jistě neodpustila. Byli jsme filmoví manželé ve filmu Zločin v šantánu a musím se přiznat, že jsem tu roli pojal ostře a ve filmu jí dal velikou facku. Kdykoliv Evu vidím, tak se jí za to velice omlouvám. Přeji ti všechno nejlepší, to co všechno jsi udělala a děláš, je fantastické, miluji tvůj krásný hlas a především miluji tvou posedlost krásnou profesí. Jsi pro mě velikým vzorem," řekl zpěvačce Přeučil.

Jednou z fanynek zpěvačky, která přišla na autogramiádu, je i Vlasta Horáčková. "Eva Pilarová je pro mě vzor vysoké úrovně a skromného vystupování. Nikdy se nikam nehnala, a přesto září jako hvězda. Je o deset let mladší než já, takže mě mým životem provází od začátku. Mám ji moc ráda," řekla Horáčková.

Pilarová se hudbě věnovala od útlého věku. V dětství chodila do hudební školy a účinkovala ve sboru, později studovala operní zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v rodném Brně. Ve své tvorbě ovšem tíhla především k jazzu a swingu.

Mezi její nejznámější písně patří například Rekviem nebo Oliver Twist. S Karlem Gottem nazpívala duet Je nebezpečné dotýkat se hvězd, který zazněl ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Spolupracovala například také s Waldemarem Matuškou, populární jsou jejich společné písně Tam za vodou v rákosí či Ach, ta láska nebeská.

Pilarová několik let působila v pražském divadle Semafor a objevila se také v několika filmech, například ve snímku Zuzana je zase sama doma.

Kvůli emigraci prvního manžela Milana Pilara, který ji i s malým synem nechal v Praze, měla zpěvačka zákaz koncertování na Západě. V roce 1977 podepsala Antichartu. "Na rovinu nám řekli, že kdo nepodepíše, končí. Nejsem hrdina. Nejsem jako Marta Kubišová. Nedokázala jsem si představit, že nebudu moct zpívat," vysvětlila Pilarová už dříve svůj podpis, za který se později omluvila. Koncem 80. let překonala rakovinu, přestože jí lékaři dávali pouze rok a půl života.

Pilarová, která má rozsah hlasu tři oktávy, je trojnásobnou držitelkou ocenění čtenářské ankety Zlatý slavík. V roce 2009 dostala od tehdejšího prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy.