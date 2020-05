Desítky lidí navštěvovaly muzea a galerie

Praha - Lidé dnes po téměř dvou měsících mohli začít navštěvovat muzea či galerie. Mnohé z těchto institucí ale mají pondělí jako zavírací den a otevřou se až v úterý. Instituce, které dnes otevřely své výstavní sály nebo památkové a prohlídkové objekty, registrovaly maximálně desítky zájemců, fronty se před nimi i vzhledem k nepříznivému počasí vesměs netvořily.

Lenka Boučková z Národního muzea, které otevřelo svou hlavní budovu na Václavském náměstí i další objekty, dnes ČTK řekla, že do muzea přicházely hlavně dvojice nebo třeba jeden rodič s dětmi. "Fronty se netvořily a provoz byl plynulý. Lidé si kupovali vstupenky až na místě, ale od neděle nabízíme také on-line prodej vstupenek, který lidé využívají," uvedla. Celkově podle ní do muzea dnes přišly desítky lidí.

Muzeum hlavního města Prahy dnes v 10:00 otevřelo věže, které spravuje, tedy Prašnou bránu, Petřínskou rozhlednu a Bludiště, Malostranskou a Staroměstskou mosteckou věž a Svatomikulášskou městskou zvonici. "Návštěvnost na věžích se dala počítat zatím na desítky," sdělila ČTK mluvčí muzea Olga Šámalová. Od úterý bude přístupná hlavní muzejní budova na Florenci, Dům U Zlatého prstenu, Novomlýnská vodárenská věž, zámecký areál Ctěnice a Podskalská celnice na Výtoni. Od 25. května muzeum otevře Müllerovou a Rothmayerovu vilu.

Řádově desítky lidí také dorazily do Muzea Kampa v Sovových mlýnech. Mluvčí muzea Jana Pelouchová ČTK řekla, že šlo spíše o mladší lidi nebo naopak starší, kteří jsou již třeba v důchodovém věku a nemusí řešit otázky spojené s cestou do zaměstnání nebo s prací v době stále ještě poznamenané vládními opatřeními.

Od dneška mohou také pořádat veřejné produkce s účastí do 100 lidí divadla. Velké divadelní scény uvedly, že by pro ně hraní za současných podmínek stanovených vládou bylo ztrátové. Některá divadla čekají na případné další rozvolnění zákazů, jiná se koncentrují až na hraní v příští sezoně, tedy od podzimu. Rozhodla se tak třeba Městská divadla pražská se svými třemi scénami, neotevírá se zatím ani Národní divadlo a jeho čtyři scény nebo Divadlo v Dlouhé. Divadlo Kalich se podle informací na webu drží dřívějšího vyjádření vlády a prodává vstupenky až na termíny od 8. června.

Některé divadelní scény se ale spojily, a aby mohly využít prostor pro představení ne tolik náročná na počet účinkujících, který snižuje možný počet diváků do stovky, vystřídají se v jednom divadle různé soubory. Divadlo Ungelt, které by nemohlo udržovat mezi diváky dvoumetrové rozestupy, bude od 13. do 24. května hrát v Divadle Metro na Národní třídě a od 25. do 31. května ve Švandově divadle na Smíchově. Samotné Švandovo divadlo začne hrát vlastní repertoár na své scéně v červnu.

V květnu nebude ještě hrát ani Divadlo Na zábradlí, které plánuje otevřít pro diváky v červnu, v květnu neotevře ani Divadlo Pod Palmovkou. Od června plánuje hrát Činoherní klub. Do konce aktuální sezony nebude hrát ani Studio Hrdinů.