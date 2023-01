Desítky horských záchranářů v Krkonoších nacvičují záchranu lidí z lavin

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Mezinárodní lavinový a kynologický kurz horských služeb v Krkonoších se koná navzdory nedostatku sněhu bez zásadnějších omezení. Do cvičení na hřebenech Krkonoš se zapojilo zhruba pět desítek horských záchranářů a přes 30 záchranářských psů. ČTK to řekl vedoucí kynologické brigády Horské služby ČR Pavel Smejkal. Na hřebenech Krkonoš je pět až 35 cm sněhu, více ho je na závětrných svazích.

"Vypadalo to, že kvůli nedostatku sněhu nebude kurz možné udělat, případně ve značně omezeném rozsahu. Nakonec se ale podařilo vytvořit čtyři plnohodnotná pracoviště s hloubkou sněhu od sto do 160 centimetrů. Cvičení je tak nakonec téměř plnohodnotné jako v jiných letech. Akorát to máme složitější s dopravou. Nelze použít skútry, jezdíme na místo cvičení na čtyřkolkách a nemůžeme využívat lyže," řekl ČTK Smejkal.

Kurz začal v pondělí a potrvá do pátku 13. ledna. Akce se účastní například horští záchranáři ze Slovenska nebo Slovinska. Základnou jsou Richtrovy boudy nad Pecí pod Sněžkou. Cvičení se kvůli nedostatku sněhu odehrává v nejvyšších partiích hor mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor.

"Ve vyšších nadmořských výškách je méně sněhu, než je v tuto dobu obvyklé, to je výjimečné. Nicméně v místech, kde cvičení probíhá, jsou normální zimní podmínky. Teploty jsou dnes těsně pod nulou, fouká silný vítr, pocitová teplota tedy výrazně nižší. Podařilo se najít lokality, kde šlo záhraby udělat," řekl ČTK Smejkal.

Psovodi se psy cvičí vyhledávání osob z předem připravených cvičných sněhových záhrabů, poslušnost a pohyb v lavinovém terénu. "Tady na pracovišti nepoznáte, že by bylo sněhu málo. Cvičení se tak od minulých ročníků nakonec příliš neliší, jen nemůže probíhat v okolí Richtrových bud, ale až na hřebenech," řekl ČTK Smejkal. Součástí cvičení je také zásah u simulované lavinové nehody většího rozsahu s větším počtem figurantů a s nasazením více psů.

U nedaleké hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů byla ráno mlha, tři stupně pod nulou a okolo čtyř centimetrů sněhu, uvedla na webu Horská služba Krkonoše. V okolí Pece, hlavně na lesních turistických cestách nadále platí výstraha před zledovatělým terénem.

Krkonoše jsou v současnosti bez lavinového nebezpečí. První stupeň lavinového nebezpečí z pěti v české části hor byl poprvé v současné zimní sezoně vyhlášen 12. prosince. Lavinové nebezpečí v Krkonoších stouplo na druhý stupeň 13. prosince a opět kleslo na první stupeň 25. prosince. Horská služba odvolala nejnižší první stupeň lavinového rizika 2. ledna.

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin.

Nejrozsáhlejší ostrou pátrací akcí současné zimní sezony v Krkonoších bylo na přelomu roku pátrání po matce s dítětem v oblasti Růžové hory. Záchranáři našli 2. ledna oba mrtvé. Do pátrání se zapojily desítky policistů, hasičů a horských záchranářů. Případ úmrtí ženy a jejího syna v Krkonoších policie vyšetřuje jako vraždu a sebevraždu.