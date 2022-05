Desítky cestujících se po zimní pauze svezly historickými vlaky do Lednice

Zahájení sezony jízdy historických vlaků do Lednice, 1. května 2022, Břeclav. Na snímku zprava je vlakvedoucí Oldřich Nejezchleba.

Břeclav - Desítky cestujících se tento víkend mohly po zimní pauze svézt z Břeclavi do Lednice historickým motorovým vozem, kterému se přezdívá Hurvínek. Zdejší trať, kde už dávno pravidelné vlaky nejezdí, vždy na jaře ožije turistickými spoji. Jezdit letos budou až do 10. září, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Lidé je využívají buď jen k tomu, aby se projeli 70 let starým vlakem, nebo k návštěvě Lednice a Lednicko-valtického areálu.

Jezdí se vždy o víkendech a také o svátcích a letos jsou v plánu i dvě parní jízdy, kdy motorový vlak nahradí souprava složená z lokomotivy zvané Skaličák a z meziválečných vozů zvaných Rybáky a historického restauračního vozu. První se uskuteční za tři týdny 21. května a druhá poslední den provozu 10. září. Každý den provozu jsou v jízdním řádu čtyři páry spojů. "Ve dnech, kdy pojede parní vlak, mohou zájemci jízdu spojit ještě s cestou historickým autobusem Praga RND po Lednici," doplnila Rajnochová. Lidé za jízdenku v motorovém vlaku zaplatí 40 korun, za stejnou cenu si mohou přepravit i kolo.

Zajímavostí tratě je i nádražní budova v Lednici, která vznikla v roce 1901. Lichtenštejnové ji nechali postavit z glazovaných cihel, které se vyráběly v jejich cihelně v nedaleké Poštorné.

Od května většinou začíná nejen na jižní Moravě sezona nostalgických vlaků, na nichž jezdí staré motorové lokomotivy, motorové vozy a nejoblíbenější jsou vlaky tažené parními lokomotivami. Seznam akcí lze najít na webu www.cdnostalgie.cz, ale řadu vlaků vypravují i různé spolky, které se o historická vozidla starají.