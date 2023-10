Desítky Čechů se snaží dostat z Izraele, o repatriačním letu se jedná

Praha - V cestovatelském systému Drozd eviduje ministerstvo zahraničí aktuálně 181 Čechů v Izraeli, minimálně desítky se snaží nějakým způsobem dostat do Česka. Na dnešním briefingu to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Pracovní skupina na ministerstvu jedná o tom, zda Česko vyšle do země kvůli útoku palestinského hnutí Hamás další repatriační let, rozhodnutí nechtěl šéf diplomacie předjímat. Do Prahy se v noci vládním speciálem vrátilo 34 Čechů.

Podle Lipavského do Česka přiletěli zejména lidé, kteří se proaktivně obrátili na velvyslanectví v Tel Avivu. "Také tam bylo několik případů třeba rodiny s dětmi. Let jsme dokázali naplnit do posledního místa," poznamenal.

V případě, že další Češi mají zájem o repatriační let, doporučuje šéf diplomacie obrátit se na ambasádu či ministerstvo, případně jiné standardní konzulární kanály. Doporučil také registraci v systému Drozd. "Průběžně sestavujeme seznamy, vytváříme si obrázek o tom, jak situace vypadá," uvedl. Vycházet bude z doporučení pracovní skupiny, následně se případně obrátí na další členy vlády.

Lipavský také uvedl, že nyní nevidí reálnou možnost, jak by český stát mohl dosáhnout návratu dětí, které podle iniciativy Pod svícnem unesl bývalý manžel týrané ženy zprvu do Dubaje, nyní se ale nacházejí v Pásmu Gazy. "Bohužel realita je taková, že pokud nedojde k nějaké shodě, tak nemáme právní nástroj vůči Gaze, která je ovládaná teroristickým hnutím, jak se čehokoli domoci," řekl. Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva v pondělí ČTK řekla, že resort případ řeší prostřednictvím čtyř zastupitelských úřadů - v Abú Zabí, Káhiře, Tel Avivu a Ramalláhu.

V Izraeli se Lipavský v úterý setkal se svým protějškem Elim Kohenem a prezidentem Jicchakem Herzogem i s vnučkou ženy, kterou palestinské hnutí Hamás uneslo do Pásma Gazy. Při jednání s Kohenem zopakoval nabídku české pomoci, nyní se čeká na případnou oficiální žádost izraelské strany. Lipavský předpokládá, že půjde spíše o záležitosti v kompetenci ministerstva obrany.

Počet obětí víkendového útoku palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael stoupl na 1200, uvedla v noci na dnešek izraelská veřejnoprávní televize Kan. Podle dřívějších palestinských vyjádření izraelské protiúdery od soboty zabily přes 900 lidí.

"Barbarský útok teroristů z Hamásu mě osobně naprosto šokoval, myslím, že šokoval úplně každého," řekl Lipavský. Svému izraelskému protějšku Kohenovi sdělil, že Česko plně podporuje právo Izraele na sebeobranu. Neznamená to podle Lipavského, že by Česko neuznávalo legitimní aspirace palestinského lidu, hnutí Hamás je ale podle něj nereprezentuje.