Desítku na MS vyhrála Gideyová, Hassanová byla čtvrtá

Výškařka Lakeová přišla o MS kvůli covidu, maratonec Thompson nedostal víza

Britská výškařka Morgan Lakeová kvůli pozitivnímu testu na koronavirus přišla o účast na mistrovství světa. Na šampionátu v Eugene se nepředstaví ani její krajan Chris Thompson, který měl běžet maraton, ale nedostal včas americká víza.

Lakeová strávila pět dní v izolaci, aniž by měla nějaké příznaky covidu-19, ale pořád jí vycházely pozitivní testy. Dnešní kvalifikace se tak odehrává bez ní. "Je srdcervoucí, že to musím sledovat z hotelového pokoje. Sice jsem vděčná, že se cítím stoprocentně zdravá, ale o to víc je to frustrující, když vím, že jsem fyzicky schopná závodit, ale nesmím," napsala na twitteru.

Litovala, že se nákaze nedokázala vyhnout. "Byla jsem super opatrná (vyhýbala jsem se davům, nosila roušku, dezinfikovala si ruce a tak). Je obrovské zklamání, že jsem to chytila v bublině na soustředění," doplnila. Chce se soustředit na Hry Commonwealthu a mistrovství Evropy, které ji ještě v této letní atletické sezoně čekají.

Smůlu měl také jednačtyřicetiletý vytrvalec Thompson, kterého o účast v nedělním maratonu připravily administrativní komplikace. "Jsem absolutně zničený, že nebudu v Eugene. Byl to můj hlavní letošní cíl a připravil jsem se na to dobře. Nikdy se to nemělo dostat takhle daleko a je těžké uvěřit, že se to stalo," řekl listu The Guardian.

Další britskou smolařkou se stala spolufavoritka skoku o tyči Holly Bradshawová, které při rozcvičce před páteční kvalifikací praskla tyč, při ošklivém pádu se zranila a musela odstoupit.