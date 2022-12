Designovaný izraelský premiér Netanjahu představil parlamentu nový kabinet

Jeruzalém - Izraelský parlament dnes zahájil jednání, na jehož konci by se měl do čela vlády vrátit designovaný premiér Benjamin Netanjahu. Dnes dopoledne Netanjahu představil parlamentu program svého kabinetu, který je nejpravicovější v dějinách země, stejně jako složení vlády před očekávaným hlasováním o důvěře v parlamentu, kde má jeho koalice většinu křesel.

Jak informovala agentura AFP, Netanjahu dnes oznámil jmenování bývalého ministra zpravodajských služeb Eliho Cohena do čela ministerstva zahraničních věcí. Už ve středu naznačil, že Joav Galant, vysoký důstojník a bývalý vojenský poradce premiéra Ariela Šarona, se stane ministrem obrany.

Úkolem vlády bude "zmařit snahy Íránu o vybudování jaderného arzenálu, zajistit vojenskou převahu Izraele v regionu a zároveň rozšířit okruh míru" s arabskými zeměmi, řekl Netanjahu v parlamentu.

Jak informoval list The Times of Israel, po Netanjahuově projevu promluví končící premiér Jair Lapid, který odchází do opozice. Pak bude mít každá frakce v parlamentu čtvrthodinové okénko, během kterého může promluvit jeden její člen, anebo se u řečnického pultu může vystřídat více členů strany. Po skončení formalit bude následovat hlasování o důvěře vládě, která poté složí přísahu.