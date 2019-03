Lidé si prohlížejí kočárek 14. března 2019 na brněnském výstavišti na veletrhu potřeb pro děti do tří let a nastávající rodiče Prodítě. Souběžně se na výstavišti koná veletrh Svět ženy.

Brno - Design kočárků se v poslední době vrací k ostřejším tvarům, zároveň dává vyniknout strojírenskému zpracování. Rám už není třeba schovat pod potahem. Do konstrukce kočárků se dostávají také menší technologická vylepšení, jako jsou sluneční štíty. Naopak inovace související s chytrými telefony a aplikacemi jsou spíše menšinovou záležitostí a výstřelky, které nemají větší praktické využití. Na brněnském veletrhu Prodítě to ČTK řekl vedoucí marketingu mělnické společnosti Patron Bohemia Jan Zaplatílek.

Kočárky jsou zbožím, které podléhá módním a designovým trendům velmi intenzivně. "Každý rok máme novou kolekci. Nelze samozřejmě mít každý rok zcela nový kočárek, ale minimálně je potřeba udělat obměnu barev," řekl Zaplatílek.

Český výrobce se zatím nepouští do technologických výstřelků, ale spíše doplňuje kočárky technickými drobnostmi, které vylepšují komfort uživatelů. "Jsou to například sluneční štíty, které jsou praktičtější než paraplíčko či plena. Řadu komponentů lze připnout magnetem, takže není třeba zapínat druky či knoflíky. Reagujeme tak na aktuální potřeby zákazníků a můžeme to udělat rychle díky tomu, že si držíme vlastní vývoj i výrobu," řekl Zaplatílek. Podle výroční zprávy šlo v roce 2017 do výzkumu téměř 8,5 milionu korun. U nově představovaného kočárku je například praktický systém skládání.

Technologické výstřelky se podle Zaplatílka neujímají proto, že potřebují často nějaký senzor a baterie. "To jde proti požadavkům na nízkou hmotnost a jednoduché užívání," uvedl. Veškeré nové trendy, které promlouvají do výroby kočárků, ukazují výrobci na podzimním obřím veletrhu v Kolíně nad Rýnem.

Poptávka po výrobcích Patronu je v posledních letech víceméně stabilní, k čemuž přispívá jak porodnost, tak dobrá ekonomická situace. Přes dvě třetiny produkce míří na vývoz do 20 převážně evropských zemí, tržby v roce 2017 činily 88 milionů korun. "Letos očekáváme obdobné prodeje jako loni," řekl Zaplatílek. Drtivou většinu produkce tvoří právě kočárky. Součástí výroby jsou také kočárky pro tělesně postižené děti, autosedačky a firma je také importérem rehabilitačních pomůcek. Pracuje pro ni téměř 100 lidí.