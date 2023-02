Desetitisíce státních zdravotníků v Británii vstoupily do dosud největší stávky

Londýn - Desetitisíce zdravotních sester a pracovníků záchranných služeb dnes v Británii, převážně v Anglii, vstoupily do dosud největší stávky během nynějších sporů o vyšší platy. Podle agentury Reuters jde o nejrozsáhlejší stávku za 75 let existence britského státního zdravotnického systému (NHS). Vláda pracovníky ve zdravotnictví vyzývá k ukončení stávek.

Eskalující spory o výši platů vytvářejí další zátěž pro systém NHS, který se v poslední době potýká se značnou přetížeností, z čehož plynou dlouhé čekací doby na zdravotní péči.

Zdravotní sestry a pracovníci záchranných služeb stávkovali od podzimu několikrát zvlášť, ale dnešní stávka je společná. Zdravotní sestry a bratři budou znovu stávkovat v úterý, pracovníci záchranných služeb v pátek a fyzioterapeuté ve čtvrtek. Tento týden tak bude co do ochromení stávkami nejhorší v dějinách národního zdravotnictví, řekl Stephen Powis z vedení NHS. Další protesty zdravotníci avizovali na 17., 20. a 22. února a pak na 6. a 20. března.

Zaměstnanci ve zdravotnictví požadují vyšší platy, které by odrážely nejhorší inflaci v Británii za čtyři desetiletí. Vláda tvrdí, že si takové navýšení nemůže dovolit a že by to vedlo jen k dalšímu zvyšování cen a poté také úroků včetně těch hypotečních.

Od minulého léta se do stávek v britském veřejném sektoru zapojilo dohromady zhruba 500.000 pracovníků, což vytváří tlak na premiéra Rishiho Sunaka, aby spory ukončil, a omezil tak narušení funkčnosti veřejných služeb, jako jsou železniční doprava nebo školství.

Odborový svaz zdravotnického personálu Royal College of Nursing (RCN) o víkendu premiéra Sunaka vyzval, aby stávku zdravotníků urychleně ukončil smysluplnou nabídkou výše platů.

RCN tvrdí, že deset let špatného finančního ohodnocení přispělo k tomu, že desetitisíce zdravotních sestřiček své povolání opustily, jenom loni to údajně bylo 25.000. RCN původně žádal navýšení platů o inflaci plus pět procent, ale později připustil, že by se mohl s vládou dohodnout na kompromisu. Obě strany nedokázaly dospět k dohodě navzdory týdnům jednání.