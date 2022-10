Desetitisíce lidí v Praze protestovaly proti strachu a nenávisti

Zelenská ve videoprojevu ke shromáždění v Praze poděkovala za podporu Ukrajiny

Manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská ve videovzkazu k účastníkům dnešní demonstrace na pražském Václavském náměstí poděkovala za podporu napadené Ukrajiny. Dokud lidé po celém světě nebudou zavírat oči před válkou, naše světlo nikdy nezhasne, řekla. Shromáždění se účastní podle policie desetitisíce lidí.

Ukrajina podle Zelenské prožívá nejtemnější dobu ve svých dějinách. Připomněla, že ruské rakety poslední měsíc míří na elektrárny a tepelná zařízení. "Chtějí nám vzít světlo. Zmrazit. Zastrašit," uvedla. Rusko podle ní dávno nebojuje proti ukrajinské armádě. "Bojuje proti maminkám, které pro své děti nemohou bez elektřiny ohřát a připravit kojenecké mléko. Bojuje proti dětem, které nemohou bez elektřiny studovat. Bojuje proti starším lidem, kteří nemohou bez mobilního signálu zavolat svým nejbližším ani lékaři," řekla.

Rusko ale podle ní bojuje proti světlu, které nikdy nezhasne. Uvedla, že když ve Lvově po útocích vypadl proud během koncertu Lvovského filharmonického orchestru, hudebníci program dohráli při světle baterek. V Kyjevě v takovém případě přinesli svíčky a baterky návštěvníci vernisáže v tamní galerii.

"Všude se hovoří o tom, že na nás čeká těžká zima. Je docela pravděpodobné, že my, Ukrajinci, ji strávíme ve tmě. Ale nenecháme Rusko nás ani celý svět vtáhnout do temnoty. Té samé temnoty, ve které žije Rusko už mnoho let. Tma nikdy nezvítězí," řekla Zelenská.

"Dokud lidé po celém světě nebudou zavírat oči před naší válkou, naše světlo nikdy nezhasne," prohlásila také. Těm, kteří se dnes sešli na Václavském náměstí, podle ní září oči a hoří srdce. "Já i miliony Ukrajinců vám za tuto podporu dnes děkujeme. Je živým důkazem toho, že není možné vzít světlo těm, kteří mají světlo uvnitř," dodala první dáma.