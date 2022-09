Desetitisíce lidí v Londýně čekají na možnost spatřit rakev s královnou

Londýn - Desetitisíce Britů čekaly navzdory dešti celou noc na možnost poklonit se rakvi se zesnulou královnou Alžbětou II., která je veřejně vystavená v budově parlamentu. Do fronty, která je aktuálně dlouhá přes čtyři kilometry a vine se po pravém břehu Temže k mostu London Bridge, se ráno začalo znovu přidávat větší množství lidí. Král Karel III., který ve středu kráčel ve smutečním průvodu z Buckinghamského paláce, dnes nemá v plánu žádné veřejné vystoupení. Volný den stráví na svém panství Highgrove.

O aktuální délce fronty k parlamentu vláda pravidelně informuje na twitteru. Podle dnešních údajů z časného rána zástup lidí dosahoval zhruba k mostu Blackfriars Bridge, a byl tedy dlouhý asi dva kilometry poté, co se počet čekajících přes noc mírně snížil. Nyní už se fronta opět prodlužuje, má zhruba 4,5 kilometru a sahá k mostu London Bridge. Vpřed se pohybuje rychlostí asi 800 metrů za hodinu, napsal na svém serveru list The Telegraph.

Britská média pravidelně přinášejí rozhovory s lidmi, kteří se rozhodli frontu vystát, aby se k rakvi s královnou dostali. "Jakmile stojíte na těch schodech, tak to je síla, úplně vás to přimrazí. A pak, když na vás ta chvíle dolehne, tak vás to přemůže," popsala v ranním vysílání stanice BBC okamžiky po vstupu do Westminsterského sálu, kde je umístěn katafalk s rakví, jedna z žen, které vycházely z parlamentu.

"Dokud tam člověk nedojde, tak tomu úplně nevěří... Bylo to velmi intenzivní, zdrcující a očistné," řekla listu The Telegraph 62letá Bose Panamaová, která strávila ve frontě celou noc. "Mám ale pocit, že mých 30 hodin bledne a vypadá dost nepodstatně ve srovnání s těmi 70 lety," dodala s odkazem na sedm desítek let, které Alžběta II. vládla Británii. "Udělal jsem to, abych té dámě vzdal hold," řekl agentuře Reuters dvacetiletý Thomas Hughes, který ve frontě k parlamentu strávil 14 hodin.

Živý přenos z Westminsterského sálu lze sledovat prostřednictvím videostreamu stanice BBC. V noci byla na záběrech vidět i situace, kdy zkolaboval jeden ze členů stráže, která stojí kolem rakve.

Veřejnost má možnost osobně se rozloučit s panovnicí, která zemřela před týdnem na svém skotském sídle Balmoral, do pondělního časného rána. Pohřeb bude v pondělí 19. září ve Westminsterském opatství, vojenské jednotky dnes před rozbřeskem znovu nacvičovaly choreografii pohřebního průvodu v ulicích Londýna.

Královská rodina dnes bude na očích mnohem méně než ve středu, kdy prošel centrem Londýna smuteční průvod. Král Karel III. má naplánovaný odpočinkový den předtím, než v pátek vyrazí na cestu do Walesu. Princ William a jeho manželka Kate se mají objevit u královnina sídla Sandringham, aby si prohlédli květiny a vzkazy, které tam lidé nosí.