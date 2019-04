Hongkong - Desetitisíce lidí dnes demonstrovaly proti místní vládě v čínském Hongkongu, který má status zvláštní správní oblasti. Podle agentury DPA protest zažehly plány na vydání podezřelých osob do kontinentální Číny i poslední rozsudky nad prodemokratickými aktivisty. Organizátoři protestů odhadují účast na dnešní demonstraci na zhruba 200.000. Šlo by tak o jednu z největších manifestací v Hongkongu za dlouhou dobu. Policie naopak počet účastníků odhaduje na 22.800.

Mnoho protestujících drželo žluté deštníky na znamení solidarity se sedmi vůdci prodemokratického "deštníkového" hnutí, kteří byli ve středu odsouzeni k až 16měsíčním trestům vězení.

Zvláště rozhořčení nad rozsudky o vině vůdců hnutí, které v roce 2014 požadovalo svobodné volby v Hongkongu, přimělo mnoho lidí k účasti na nejnovější demonstraci.

Účastníci demonstrací, které začaly v září 2014, požadovali v ulicích zcela svobodné volby správce Hongkongu. V současnosti správce volí 1200členná komise, v níž převažují přívrženci centrální čínské vlády. Když protestní akce vrcholily, zapojilo se do nich v některé dny až 100.000 lidí.

Původně měl být dnešní protest namířen jen proti plánovanému zákonu o vydávání osob. Norma by úřadům umožnila vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do Číny. Kritikové však poukazují an to, že čínská justice není nezávislá, neodpovídá mezinárodním standardům a politicky pronásleduje jinak smýšlející.

Bývalá britská kolonie Hongkong přešla pod správu Číny v roce 1997. Ekonomická metropole se sedmi miliony obyvateli má autonomní vládu, která se řídí podle zásady "jedna země, dva systémy". Po roce 2014, kdy mohutné prodemokratické demonstrace části velkoměsta na několik týdnů ochromily, však komunistické vedení v Pekingu vůči Hongkongu utáhlo opratě, ačkoli slíbilo zachovat jeho svobody a vysokou míru autonomie.