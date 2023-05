Desetitisíce lidí navštívily při festivalu běžně nepřístupné objekty Prahy

Praha - Desetitisíce návštěvníků zavítaly i letos na festival Open House Praha, aby si o víkendu prohlédly běžně nepřístupné budovy a prostory v hlavním městě. Mezi nejnavštěvovanější objekty devátého ročníku festivalu se zařadily například Nová scéna Národního divadla či funkcionalistická budova Terminálu 4 pražského letiště. Již v sobotu zavítalo na akce přes 45.000 zájemců. Pořadatelé tak předpokládají, že se návštěvnost dostane na 70.000 lidí, jak tomu bylo před koronavirovou pandemií. ČTK to řekla jedna z organizátorek Michaela Pánková.

Mottem festivalu je Architektura pro všechny, prohlídky jsou určeny pro širokou veřejnost včetně lidí se zrakovým či sluchovým postižením. Organizátoři při letošním ročníku, jehož doprovodný program začal v pondělí, připomínali architekty Karla Pragera, Věru Machoninovou nebo Antonína Viktora Barvitia.

Festival otevřel pro veřejnost 107 budov. "Větší fronty se v průběhu víkendu tvořily pouze u přibližně 15 objektů, většinou se jednalo o festivalové novinky," uvedla Pánková. Ke stoletému výročí Pragera se lidé mohli podívat například do technického a jevištního zázemí Nové scény. V neděli se u příležitosti 200 let od narození architekta Barvitia otevřely dvě honosné vily – vila Lanna v Bubenči a Gröbeho vila v Havlíčkových sadech. Návštěvníci si mohli prohlédnout restaurované reprezentativní interiéry v neorenesančním stylu.

"Fronty se od časného rána tvořily také u objektu Terminálu 4, nejstarší části Letiště Václava Havla. Ve funkcionalistické budově bylo možné nahlédnout do vládního a prezidentského salonku," sdělila Pánková. Lidé se zajímali také o prostory historických paláců a ani letos tomu nebylo jinak. Tisíce lidí proudily do Nostického, Černínského a Petschkova paláce či budovy ministerstva dopravy, která se letos otevřela při festivalu poprvé. Velký zájem byl o historickou loděnici Českého Yacht Klubu, jednoho z nejstarších jachetních klubů ve střední Evropě, který letos slaví 130 let od založení.

Sobotní návštěvnost, která bývá vždy vyšší než nedělní, přesáhla podle Pánkové loňskou o čtvrtinu. Loni zavítalo na festival 64.000 lidí. Letošní ročník nabídl 27 novinek a 140 akcí doprovodného programu. Od Pragera mohli návštěvníci vidět i bývalou pobočku Komerční banky na Smíchově a vysokoškolský areál z 90. let minulého století v Jinonicích. Tvorba Machoninové byla zastoupena například obchodním centrem DBK (dříve Dům bytové kultury), které je považováno za jedno z vrcholných děl poválečné architektury v Česku.

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festivalů Open House Worldwide, které se konají ve více než 50 městech.