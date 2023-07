Desetitisíce Izraelců znovu protestují proti kontroverzní justiční reformě

Tel Aviv - Desetitisíce Izraelců v Tel Avivu i jinde znovu vyrazily do ulic na protest proti kontroverzní justiční reformě, jejíž klíčovou část - omezení pravomocí nejvyššího soudu - parlament schválil začátkem tohoto týdne. Agentura Reuters uvedla, že v horkém večeru dnes protestující v Tel Avivu tloukli do bubnů a troubili na trubky. Podle agentury DPA se jen v Tel Avivu sešlo na 160.000 lidí.

Demonstrace se konají už třicátý víkend v řadě a zažehla je justiční reforma prosazovaná premiérem Benjaminem Netanjahuem a jeho pravicovou vládou. Parlament v pondělí schválil zákon, jehož cílem je omezit pravomoc nejvyššího soudu rušit rozhodnutí vlády tím, že je označí za nepřiměřené.

Chystané změny v justičním systému v Izraeli vyvolaly nebývalou krizi, společnost hluboce rozdělily a u zahraničních expertů vzbudily obavy o stav demokracie v zemi. Lékaři v úterý vyhlásili stávku, rezervisté v armádě požádali o přerušení služby a ratingové agentury varovaly před následky pro izraelskou ekonomiku.

"Izrael se tento týden dostal do nové fáze, v níž vláda začala přebírat kontrolu nad nejvyšším soudem s cílem udělat z Izraele stát s jedinou mocí," cituje portál listu The Jerusalem Post z prohlášení pořadatelů dnešních protestů, které se konají celkem na 150 místech v zemi, například v Jeruzalémě nebo Haifě. "Protesty budeme zesilovat do doby, než se Izrael vrátí k demokracii," oznámili.

Na demonstraci v Tel Avivu bývalý guvernér centrální banky Jaakov Frenkel řekl, že zahraniční investory znepokojují dramatické změny, které se v Izraeli dějí od nástupu současné Netanjahuovy vlády. Pozici Izraele podle něho neničí "nepřátelé zvenčí, ale politika vlády". Podle agentury DPA dodal, že kabinet porušil svůj slib, podle kterého měl justiční reformu prosadit pouze na základě širokého celospolečenského konsenzu.

Nevládní organizace se proti novému zákonu odvolaly k nejvyššímu soudu. Ten odvolání projedná v září. Pokud by ho nejvyšší soud zrušil a vláda by to neakceptovala, hrozila by Izraeli státní krize, uvedla DPA.