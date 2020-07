Desetiboji vyhrál nečekaně Rykl, sedmiboj Novotná

Praha - Radoš Rykl se stal překvapivým mistrem republiky v desetiboji. Pětadvacetiletý královéhradecký atlet získal na stadionu pražské Slavie titul po výpadcích favoritů Jana Doležala a halového šampiona v sedmiboji Ondřeje Kopeckého, na zlato mu stačilo 7130 bodů. Ženský sedmiboj vyhrála stejně jako před rokem Jana Novotná z USK Praha.

Obhájce posledních dvou titulů Doležal nedoběhl na závěr sobotního programu čtyřstovku, Kopecký v neděli neskočil základ v tyči. Desetiboji dlouho vládl lotyšský reprezentant Reinis Kregers, který se připravuje ve skupině kouče Josefa Karase, po disku však odstoupil.

Rykl měl z venkovního MČR zatím dvě bronzové medaile, tentokrát byl jediným desetibojařem, který se dostal přes sedmitisícovou hranici. Další medaile za ním získali Vilém Stráský a Petr Urbánek.

Rykl po soutěži připomněl absenci Adama Sebastiana Helceleta i Jiřího Sýkory. "Škoda, že tady nebyli kluci a Kope nezaložil, protože to by ty výsledky vypadaly úplně jinak. Ale titul chutná velice dobře, cením si hlavně toho, že jsem si dal osobák o 30 centimetrů v dálce. Pak mě ještě potěšila tyčka a nejvíc mě zklamal asi disk, tam jsem byl podprůměrný," uznal na svazovém facebooku.

První den sedmiboje vyhrála s více než stobodovou převahou Kateřina Cachová, přestože ji trápil poraněný kotník na odrazové noze. V dálkařském sektoru však poté zapsala jen 570 cm, oštěpem nepřehodila 40 metrů a do závěrečné osmistovky už nenastoupila.

Novotná nasbírala 5878 bodů a zvítězila o 241 bodů před Kateřinou Dvořákovou. Vyšla jí především dálka, 631 cm je nejlepší český výkon roku. "Hrozně jsem si přála, aby to bylo kolem těch 630. Včera mě začalo tahat lýtko, ale jsem moc ráda, že jsem to vůbec necítila a že mě to vůbec nelimitovalo," řekla Novotná.

Muži - desetiboj: 1. Rykl (Sokol Hradec Králové) 7130 b. (100 m: 11,54 - dálka: 725 - koule: 12,33 - výška: 189 - 400 m: 52,50 - 110 m př.: 14,71 - disk: 35,91 - tyč: 490 - oštěp: 50,78 - 1500 m: 5:05,02), 2. Stráský (Univerzita Brno) 6871, 3. Urbánek (Škoda Plzeň) 6711.

Ženy - sedmiboj: 1. Novotná 5878 b. (100 m př.: 13,83 - výška: 168 - koule: 12,40 - 200 m: 25,10 - dálka: 631 - oštěp: 41,79 - 800 m: 2:19,46), 2. K. Dvořáková 5637, 3. Zatloukalová (všechny USK Praha) 5527.