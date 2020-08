Deset Čechů je v hlavní soutěži tenisového US Open

New York - Celkem deset českých zástupců má jistotu startu v hlavní soutěži tenisového US Open. Vedle devíti žen se do ní po zveřejnění přihlášek dostal z mužů jen Jiří Veselý. Newyorský grandslam by se měl na betonových kurtech ve Flushing Meadows hrát od 31. srpna do 13. září.

Mezi dvaatřicítku nasazených by se podle aktuálního žebříčku vešly světová trojka a finalistka turnaje z roku 2016 Karolína Plíšková, dvanáctka Petra Kvitová, osmnáctka Markéta Vondroušová, šestadvacítka Karolína Muchová a jednatřicítka Barbora Strýcová.

Dále jsou v prvním kole Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková a poprvé Barbora Krejčíková. Tereza Martincová je šestou náhradnicí a její jedinou šancí, jak se do soutěže dostat, je, že se odhlásí odpovídající počet tenistek.

Na letošním US Open se totiž vzhledem k bezpečnosti kvůli koronaviru nebudou hrát kvalifikace ani soutěž smíšených čtyřher, pavouky deblových soutěží budou poloviční. V tradičním rozsahu 128 hráčů a hráček se odehrají pouze dvouhry.

Mezi muži se z Čechů do kvóty vešel jen Jiří Veselý, 65. tenista pořadí ATP a letošní vítěz z Puné. Další daviscupový reprezentant Lukáš Rosol je mezi náhradníky až třiapadesátý a je prakticky bez šance si letos US Open zahrát.