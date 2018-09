Londýn - Nejlepším fotbalistou světa za minulou sezonu podle Mezinárodní fotbalové federace FIFA byl zvolen Luka Modrič. Chorvatský záložník Realu Madrid po dlouhých deseti letech sesadil z trůnu dvojici Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kteří mají shodně po pěti trofejích. Naposledy je porazil v roce 2007 Brazilec Kaká.

V anketě BEST, která před třemi roky nahradila Zlatý míč FIFA a do které hlasují kapitáni a trenéři národních týmů, novináři i fanoušci, předčil Modrič právě svého někdejšího spoluhráče z Realu Madrid Ronalda, nyní už hráče Juventusu, a Egypťana Muhammada Salaha z Liverpoolu. Messi se tentokrát do finální trojky ani nedostal.

Modrič patří dlouhodobě k nejlepším záložníkům na světě. V minulé sezoně spolu s Ronaldem dovedli Real ke třetímu triumfu v Lize mistrů za sebou. Navíc řídil postup Chorvatska až do finále mistrovství světa a stal se nejlepším hráčem šampionátu. Nedávno porazil Ronalda i v obdobné anketě UEFA o nejlepšího hráče Evropy.

Nejlepším trenérem roku byl zvolen kouč mistrů světa Francouzů Didier Deschamps. Na trůnu vystřídal krajana a bývalého spoluhráče z národního týmu Zinédina Zidana, kterému k obhajobě nestačil ani triumf s Realem v Lize mistrů. Na Deschampse nestačil ani jeho soupeř z finále světového šampionátu Chorvat Zlatko Dalič.

Belgický gólman Thibaut Courtois, který v létě přestoupil z Chelsea do Realu Madrid, byl na galavečeru v Londýně vyhlášen nejlepším brankářem světa. Přednost dostal před Francouzem Hugem Llorissem z Tottenhamu a Dánem Kasperem Schmeichelem z Leicesteru.

Cenu Ference Puskáse za gól roku získal Muhammad Salah za trefu z loňského prosince, kdy v dresu Liverpoolu prošel v derby s Evertonem přes dva obránce a parádně zamířil do vzdálenější šibenice.