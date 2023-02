Desátý den po zemětřesení v Turecku zachránili z trosek další živé

Ankara - Desátý den po zemětřesení záchranáři v Turecku vyprostili ze sutin tři živé ženy a dvě děti. Poslední z nich, tedy matka se dvěma dětmi, tak strávily pod sutinami 228 hodin. Informovala o tom agentura Anadolu. Postižené oblasti by měl ve čtvrtek navštívit i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, napsal dnes turecký deník Hürriyet.

Už ráno informovala agentura Reuters, že záchranářům se po 222 hodinách podařilo v provincii Kahramanmaraş vyprostit ze sutin živou dvaačtyřicetiletou ženu. V téže provincii pak zachránili z trosek čtyřiasedmdesátiletou ženu, což se stalo 227 hodin po zemětřesení. Ženu a její dvě děti pak vyprostili ze sutin v jihoturecké provincii Hatay v Antakyi 228 hodin po ničivém zemětřesení. Všichni byli převezeni do nemocnice.

Agentura Anadolu dnes také uvedla, že od 141. do 228. hodiny (tedy od šestého dne po zemětřesení do dneška) bylo z trosek jen v provincii Kahramanmaraş vyproštěno sedm desítek živých lidí.

Zemětřesení, které 6. února postihlo jihovýchod Turecka a severozápad sousední Sýrie, si vyžádalo přes 41.000 obětí. Poslední údaje z Turecka hovoří o 35.418 obětech, v Sýrii zemřelo podle neoficiálních informací přes 5800 lidí. V Sýrii je postižena i oblast, kterou kontrolují povstalci a radikální islamistické skupiny.

Turecká vláda dnes také podle televize Al-Džazíra oznámila, že zatím eviduje celkem 50.576 zřícených či značně poškozených budov. Úřady v deseti postižených provinciích zkontrolovaly více než 387.000 budov, z nichž téměř 12.000 bude muset být co nejrychleji zbouráno v provincii Gaziantep, na 10.900 se musí zbourat kvůli značnému poškození v provincii Hatay a 10.777 v provincii Kahramanmaras, uvedla vládní zpráva.

Turecko by měl ve čtvrtek navštívit generální tajemník NATO Stoltenberg, oznámil to dnes na tiskové konferenci v Bruselu. "Pojedu do Turecka a setkám se tam s prezidentem (Recepem Tayyipem) Erdoganem a ministrem zahraničí (Mevlütem) Çavuşogluem, abych jim vyjádřil svou soustrast a solidaritu," uvedl dnes Stoltenberg podle deníku Hürriyet. Podle tureckého deníku se očekává, že navštíví i oblasti postižené zemětřesením.

Češi vyprostili 66 mrtvých, domů se vrátí v pátek odpoledne

Čeští záchranáři v úterý vyprostili ze sutin po zemětřesení v Turecku více než desítku mrtvých, celkem za dobu nasazení v městě Adiyaman už 66. Novináře o tom dnes informoval mluvčí českých hasičů Jakub Kozák. Český tým zatím nezaznamenal žádný problém v bezpečnosti, ve městě je ale podle Kozáka kvůli napětí nasazena armáda a policie. Do Česka se záchranáři vrátí v pátek odpoledne.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes po jednání vlády uvedl, že kabinet bude jednat s Hasičským záchranným sborem o tom, jak oficiálně a důstojně ocenit tým, který v Turecku zasahuje. Hasičům, lékařům a kynologům poděkoval. Ocenil, že čeští hasiči ani na okamžik neuvažovali o opuštění země pod vlivem bezpečnostních aspektů, jako učinily některé jiné státy.

Český tým nadále pracuje ve dvou přidělených sektorech. Těžká technika podle Kozáka pomohla se sundáním jednotlivých panelů, a tak se záchranáři dostávají do nižších pater.

"Evidujeme za dobu nasazení už 66 vyproštěných mrtvých lidí, spolu s námi je v Adiyamanu nasazeno dalších devět záchranných týmů," uvedl Kozák. Počet zachráněných se podle něj nezměnil. Už dříve vyprostili dva přeživší a asistovali kolegům z jiného týmu při záchraně ženy.

Kozák uvedl, že v Adiyamanu jsou některé cesty stále uzavřené a slouží pouze pro záchranné práce nebo odvoz sutin. Elektřina a voda nadále není dostupná. Pro zajištění bezpečnosti byla ve městě nasazena armáda a policie. "V oblasti bylo zaznamenáno určité napětí. Týmům se doporučuje, aby při provádění průzkumu nebo při práci na sutinách měli rovněž k dispozici tlumočníky či průvodce. Český tým se s žádným problémem přímo nesetkal," doplnil mluvčí. Někteří zahraniční záchranáři se z Turecka předčasně stáhli kvůli zhoršení bezpečnostní situace.

Záchranáři se do ČR vrátí v pátek odpoledne, měli by přiletět v 15:40 na pražské letiště. Letoun pak bude pokračovat do Ostravy, kde se přistání plánuje na 19:35.

Počet obětí zemětřesení, které zasáhlo Turecko a Sýrii minulý týden, přesáhl podle úterních dostupných údajů 40.000. Zraněno bylo přes 100.000 lidí a v Turecku bylo zničeno nebo bude nutno ještě zbourat přes 200.000 bytů. Turecké oblasti postižené zemětřesením opustilo 2,2 milionu lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jde o nejhorší přírodní katastrofu v oblasti za poslední století.