Desatero pro přistup k seniorům probere vláda

Praha - Po skončení epidemie koronaviru bude nutné zajistit, aby veškeré zdravotní výkony či sociální služby, které starším lidem nemohly být během krizového období poskytovány, byly k dispozici co nejdřív. Současně je důležité, aby na seniory nerovnoměrně nedopadly negativní důsledky krize, včetně ekonomických. Uvádí to desatero principů a doporučení pro přístup ke starším lidem, jak ho formulovala pracovní skupina Rady vlády ČR pro lidská práva. Dokument vypracovaný na základě zkušeností s epidemií dostane pro informaci vláda na jednom z prvních zasedání v novém roce.

Materiál uvádí, že ani v době krize nelze starším lidem z důvodu jejich věku upřít přístup ke zdravotní péči a sociálním službám, nebo jim je poskytovat v menším rozsahu či kvalitě.

Podle doporučení, která mají platit i po odezdění krize, se starší lidé nesmějí ocitnout v dlouhodobé sociální izolaci, která by mohla ohrozit jejich fyzické či duševní zdraví. Přijímaná opatření na ně nesmějí mít nepřiměřené negativní dopady a nadměrně zasahovat do jejich životů. Do rozhodování o opatřeních by přitom měli být senioři zahrnuti, nesmějí být vnímáni a prezentováni jen jako pasivní příjemci pomoci.

Materiál také varuje před tím, aby se zařízení pro seniory změnila v past, odkud není úniku, či aby takto byla vnímána. Upozorňuje, že starší lidé netvoří homogenní skupinu - mají různé názory, zájmy a potřeby. "Všem seniorům, ať žijí aktivním životem, nebo jsou odkázáni na pomoc druhých, náleží v naší společnosti nezastupitelné místo," konstatuje materiál s doplňkem, že epidemie či obdobné hrozby nedopadají pouze na seniory, ale na celou společnost.

Rada v desateru připomíná i význam úplných a vzájemně si neodporujících informací o povaze krize a charakteru přijímaných opatření. Veškerá sdělení musejí být formulována srozumitelně, věcně a bez vyvolávání zbytečné paniky, uvádí. Současně uvádí, že poděkování a ocenění patří všem, kteří se na pomoci starším podíleli, a to včetně tisíců dobrovolníků. "Jsou důkazem, že mezigenerační solidarita, jež tvoří jeden ze základních pilířů každé civilizované společnosti, v Česku existuje a lze s ní počítat i v dobách krizí a ohrožení. Tuto solidaritu je třeba dále posilovat," konstatuje rada.