Pátý zápas finále play off hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec, 26. dubna 2019 v Liberci. Patrik Husák z Třince sráží libereckého Jana Ordoše ve chvíli, kdy brankář Třince Šimon Hrubec chytá puk do lapačky. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Hokejový obránce Lukáš Derner měl blízko k tomu, aby rozhodl v závěru prvního prodloužení pátý finálový zápas play off extraligy mezi Libercem a Třincem. Střela opory Bílých Tygrů se ale jen otřela o tyč a Oceláři pak o devět minut později strhli vítězství na svoji stranu. Severočeši teď prohrávají v sérii 2:3 na zápasy a v neděli budou odvracet konec sezony.

"Hranice úspěchu a neúspěchu je hrozně tenká. Tyčka rozhodla, že jsme nevyhráli, a bohužel šťastnější byl soupeř. Rozhodl po odrazu. Takový je ale sport. Musíme zvednout hlavy a bojovat dál, ještě není konec," řekl Derner po porážce 2:3 ve druhém prodloužení.

Severočeši byli přitom po celý zápas střelecky aktivnější a i v prvním prodloužení měli více ze hry. "Hráli jsme dobře, měli jsme šance. Bohužel štěstí se nepřiklonilo k nám. Pořád ale čtyřikrát nevyhráli a já doufám, že se vrátíme zpět k nám," věří pětatřicetiletý obránce, že o titulu se bude rozhodovat až v úterý v Liberci. "Zklamání je docela velké, ale je to hnací motor do zápasu, že končit nebudeme. Můžete být unaveni, jak chcete, ale tohle přebije všechno," podotkl Derner.

Liberec v Třinci ve finále neodehrál moc vydařené zápasy. Zejména v prvním byl pod velkým tlakem Ocelářů. "Každý z nás ví, co udělat, abychom to v Třinci zvládli. Osobně o to strach nemám, porveme se o to," řekl Derner, jenž doufá, že se jeho týmu začnou více dařit přesilové hry. Zatím v nich Severočeši ve finále skórovali jen dvakrát. "Potřebovali bychom, aby nám tam nějaký gól z přesilovky padl. Bohužel se nám zatím nedaří," pokyvoval hlavou.

Finálová série bude pokračovat už v neděli, Liberečtí se proto rozhodli, že do Třince poletí letadlem z nedalekého letiště Hoškovice u Mnichova Hradiště. Ušetří tím několik hodin a nebudou muset absolvovat zdlouhavou cestu autobusem.

"Já z toho mám hrůzu už od rána, klidně bych jel autobusem," přiznal Derner, že nerad létá. "Jsem zvědavý, co to se mnou osobně udělá. Kluci si to ale pochvalují, měla by to být hodina cesty a každý ušetřený čas je pro nás super," řekl Derner.