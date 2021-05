Derby Sparta - Slavia rozhodne o soupeři Plzně pro finále poháru

Praha - Fotbalisté Sparty a Slavie se dnes utkají o účast ve finále domácího poháru. Favoritem pražského semifinále jsou červenobílí, kteří v neděli získali třetí ligový titul po sobě a touží vybojovat double. Letenští nastoupí v pozici obhájců trofeje. Vítěz derby se utká 20. května s Plzní.

Slavia v neděli rozdrtila v lize Plzeň 5:1 a na domácí scéně je v této sezoně jako jediná stále neporažena. Červenobílí neprohráli od března 2016 už 13 soutěžních derby po sobě a Spartu zdolali v obou vzájemných zápasech tohoto ročníku nejvyšší soutěže. V prosinci na Letné zvítězili 3:0 a doma v dubnu pak 2:0.

V poháru se oba rivalové naposledy utkali v předloňském semifinále, které Slavia v Edenu vyhrála jasně 3:0. "Strašně se těšíme. Bude to třetí derby v sezoně a doufáme, že si udržíme krásnou bilanci bez porážky," řekl asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Červenobílí touží po zisku double, na který pod koučem Jindřichem Trpišovským dosáhli už předloni. "Je škoda, že nevyšlo, abychom Spartu potkali třeba až ve finále. Ale chceme double, takže nám je asi jedno, koho dostaneme. Musíme porazit všechny, abychom to zvládli," řekl slávistický obránce Lukáš Masopust.

Sparta v neděli jen remizovala v Liberci 2:2 a v lize bojuje o druhé místo, na které z třetí příčky ztrácí tři body. Letenští touží po obhajobě loňského pohárového triumfu.

"Jestli se promítne, že je Slavia po zisku titulu nebo ne, se uvidí. My jdeme do zápasu s tím, že chceme postoupit do finále a uděláme pro to všechno. Každé utkání se Slavií je výjimečné. Hrajeme doma a věřím tomu, že utkání bude jiné než posledně," uvedl pro klubový web asistent trenéra Sparty Zdeněk Bečka.

"Zásadní bude první gól. Kdybychom minule v Edenu dali první branku my, a šance jsme měli, zápas mohl být úplně jiný. Slavia vyhlásila, že chce udělat double. My se jim to budeme snažit znepříjemnit, protože pohár chceme vyhrát také. Slavia není neporazitelná a věřím tomu, že uspějeme," dodal asistent hlavního trenéra Pavla Vrby.

Zápas na Letné dnes začne v 17:30. Ministerstvo zdravotnictví minulý týden povolilo za dodržení hygienických podmínek zaplnit při ligových zápasech z 10 procent hlediště. Sparta spustila rezervační systém pro 1200 držitelů permanentních vstupenek, všechny potvrzující dokumenty, že úprava platí i pro pohár, by Letenští měli dostat v nejbližších hodinách.

Postup do finále si už po výhře 1:0 nad Teplicemi z minulého týdne zajistila Plzeň. Termín druhého semifinále byl posunut kvůli tomu, že Slavia došla až do čtvrtfinále Evropské ligy. Finále MOL Cupu se odehraje 20. května v Plzni, která je v tabulce koeficientů poháru za léta 2016 až 2020 hůře postavená než oba pražští semifinalisté.