Derby Ostravy s Opavou zahájí 18. kolo fotbalové ligy

Ostrava - Slezské derby mezi Ostravou a Opavou otevře v pátek 18. kolo první fotbalové ligy. Baník jde do předehrávky v roli jasného favorita, který doma v nejvyšší soutěži sedm zápasů po sobě neprohrál a touží si upevnit pozici v první šestce tabulky. Předposlední Opava však minule při debutu trenéra Jiřího Balcárka poprvé po 14 kolech zvítězila a na zlepšení chce ve Vítkovicích navázat.

Ostrava z posledních sedmi vzájemných ligových duelů jen jednou prohrála a v obou letošních derby s Opavou zvítězila 2:0. "Od Opavy čekám bojovný výkon na hranici možností. Nezůstaneme ale pozadu a bude to pro plný stadion dobrý fotbal. Vyhráli jsme u nich a věříme, že vyhrajeme i doma," řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

Opavští fotbalisté v minulém kole nečekaně porazili třetí Mladou Boleslav 1:0 a před derby si zvedli sebevědomí. Pokusí se zlomit nepříznivou bilanci venku, kde v nejvyšší soutěži osmkrát za sebou nezvítězili a v posledních třech duelech neskórovali.

"Derby vnímám jako další zápas v lize. Ten první jsme zvládli, i když v něm byly z naší strany nedostatky, o kterých jsme si ale s hráči řekli. Samozřejmě výsledek s Boleslaví kluky povzbudil, bylo znát, že z nich něco spadlo. V Ostravě na něj chceme navázat," uvedl Balcárek.

"Baník svými výkony, a to hlavně doma, patří do top šestky. Mají zkušené mužstvo. I z pozice postavení v tabulce jsou favoritem derby, my jim ale nechceme dát ani centimetr zadarmo," dodal.

Opava se musí vypořádat s absencí zraněného režiséra hry Pavla Zavadila. "Je to pro ně určitě oslabení, je to výborný hráč a duše mužstva. Ale jsou tam i jiní, kteří mají výbornou kopací techniku," podotkl Páník.

Zápas na stadionu ve Vítkovicích začne v pátek v 18:00.