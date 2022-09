Der Spiegel: Německo by mohlo převzít kontrolu nad rafinerií ve Schwedtu

Berlín - Německá vláda by mohla převzít kontrolu nad rafinerií v braniborském Schwedtu, kde drží většinu ruská společnost Rosněfť. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informoval magazín Der Spiegel. Rafinerie je klíčová pro zásobování východního Německa ropnými produkty, z hlediska energetické bezpečnosti je ale slabým článkem, neboť zpracovává ropu z Ruska, která do zařízení proudí ropovodem Družba.

Podrobnosti o možné státní účasti v rafinerii by mohli už v pátek oznámit německý kancléř Olaf Scholz, ministr hospodářství Robert Habeck a braniborský premiér Dietmar Woidke. O možném převzetí rafinerie se spekulovalo už krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

Problémem je mimo jiné nadcházející embargo Evropské unie na dovoz ropy. To začne platit od 5. prosince a dočasně z něj bude vyňata přeprava suroviny ropovodem Družba, přes který se dostává ropa nejen do Německa, ale i do České republiky. Habeck se Scholzem v minulosti naznačili, že výjimku z embarga uplatnit nehodlají.

Rafinerie tak potřebuje alternativní dodávky suroviny. Habeck už dříve řekl, že jsou připraveny náhradní dopravní trasy přes severoněmecký Rostock a polský Gdaňsk.

Woidke minulý týden veřejně vyzval spolkovou vládu, aby rafinerii ve Schwedtu podpořila. Za cíl označil návrat zařízení do plného provozu, aby zaměstnanci získali pracovní jistoty. Dodal tehdy, že plný provoz rafinerie přispěje k cenové stabilitě v Německu.