Der Spiegel: Habeck chce nechat dva německé reaktory v rezervě

Berlín - Německý ministr hospodářství Robert Habeck chce ponechat přes zimu dvě ze tří dosud fungujících jaderných elektráren v rezervě, aby je Německo v případě krizové situace mohlo využít k síťové stabilitě. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informoval portál magazínu Der Spiegel. Německo doposud plánovalo poslední tři reaktory odstavit na konci roku, kvůli energetické krizi a nejistým dodávkám plynu z Ruska ale rozhodnutí přehodnocuje. Na 18:00 svolal Habeck tiskovou konferenci, na které chce představit výsledky zátěžového testu. Podle výsledků testu pak vláda rozhodne o dalším osudu německých jaderných elektráren.

V Německu jsou dosud v provozu jaderné elektrárny Emsland v Dolním Sasku, Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku a Isar 2 v Bavorsku. Der Spiegel uvádí, že nukleární komplexy v Bádensku-Württembersku a Bavorsku by měly zůstat v provozní rezervě do poloviny dubna příštího roku. Naopak elektrárna Emsland, která zátěžovým testům nebyla podrobena, by měla být odpojena na konci prosince, jak je plánováno.

Deník The Wall Street Journal o zachování provozu jaderných elektráren informoval v polovině srpna, vláda ale tehdy uvedla, že dosud neskončily zátěžové testy německého energetického systému. Reuters pak počátkem září napsal, že zátěžové testy potvrdily možné prodloužení životnosti německých jaderných bloků.

O ukončení provozu jaderných elektráren v Německu rozhodla už předchozí vláda konzervativní kancléřky Angely Merkelové. Popudem k tomu byla havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě v roce 2011. Ponechání jaderných elektráren v provozu však není populární u Zelených, kteří jsou jedním z koaličních partnerů sociálních demokratů (SPD) současného kancléře Olafa Scholze. Členem Zelených je i ministr hospodářství Habeck. Součástí koalice jsou liberální svobodní demokraté (FDP), kteří prodloužení životnosti jaderných elektráren podporují.