Depp po verdiktu o domácím násilí opustí film Fantastická zvířata

New York - Americký herec Johnny Depp se po rozsudku britského soudu, který se týkal domácího násilí, už neobjeví v dalším díle filmové série Fantastická zvířata. Depp na instagramu informoval, že jej studio Warner Bros. požádalo, aby se stáhl z role kouzelníka Grindelwalda, a on to "ve světle nedávných událostí" učinil. Deppovi právníci dnes oznámili, že se proti verdiktu odvolají.

Londýnský soud v pondělí zamítl Deppovu žalobu kvůli článku, ve kterém jej bulvární list The Sun označil za manželského násilníka. Podle soudce jsou obvinění na Deppovu adresu "ve své podstatě pravdivá", protože se prokázalo, že většina zmiňovaných útoků Deppa na jeho tehdejší manželku Amber Heardovou se skutečně odehrála.

"Chci vám dát vědět, že mě studio Warner Bros. požádalo o to, abych opustil film Fantastická zvířata, což respektuji a žádosti jsem vyhověl," napsal Depp. "Mám v úmyslu prokázat, že obvinění proti mně jsou nepravdivá," dodal. Zástupci Warner Bros. potvrdili, že Depp v připravovaném třetím díle ságy založené na předloze autorky knih o Harrym Potterovi J.K. Rowlingové už hrát nebude, role černokněžníka Gellerta Grindelwalda se zhostí někdo jiný.

Kniha Fantastická zvířata a kde je najít byla původně fiktivním dílem, které Rowlingová zmínila v knihách o Harrym Potterovi, později ji ale napsala a vydala. Jejím fiktivním autorem je Mlok Scamander, který je v podání Eddieho Redmaynea zároveň hlavní postavou filmového přepisu. Depp se objevil v obou dosud natočených dílech - Fantastická zvířata a kde je najít (2016) a Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (2018).