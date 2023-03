Denveru v NBA znovu nepomohl Jokičův triple double

Denver (USA) - Basketbalisté Denveru potřetí za sebou v NBA prohráli. V neděli nestačili na Brooklyn a podlehli mu 120:122, když jim znovu nepomohl ani triple double Nikoly Jokiče. Hvězdný Srb zaznamenal 35 bodů, 20 doskoků a 11 asistencí. Denver i tak zůstává na prvním místě Západní konference o pět výher před Sacramentem. Los Angeles Lakers prohráli 102:112 s New Yorkem a klesli na jedenáctou příčku.

Brooklyn na výhru zadělal ve třetí čtvrtině, ve které přestřílel Denver 37:18 a ujal se až patnáctibodového vedení. "To byl asi nejlepší úsek, který jsem od svých hráčů viděl od doby, co jsem u týmu,“ řekl trenér Nets Jacque Vaughn, který do Brooklynu přišel v průběhu sezony.

Šňůrou 10:0 se Denver vrátil do hry a tři minuty před koncem činil rozdíl ve skóre jediný bod. Pak ale dal klíčovou trojku Dorian Finney-Smith a Brooklyn už výhru udržel. Jokič dal posledních sedm bodů Denveru, ale minul poslední dvě střely, kterými mohl utkání rozhodnout ve prospěch Nuggets. "Kluci bojovali a vrátili nás do hry, ale je z toho pro nás další těžká porážka,“ řekl trenér Denveru Michael Malone.

Podobně v závěru dotahovali Lakers, kteří dvě a půl minuty před koncem prohrávali s New Yorkem o deset bodů, ale po šňůře 8:0 ještě mohli pomýšlet na výhru. Pak ale Josh Hart proměnil oba trestné hody a uhájil pro New York vítězství. Na straně Knicks dal 33 bodů Julius Randle, za Lakers měl 33 bodů D`Angelo Russell.

"Já hrál hrozně. Kluci odvedli svou práci, já ale ne,“ prohlásil pivot Lakers Anthony Davis, který zapsal 17 bodů a 16 doskoků. Lakers prohrou vypadli z nejlepší desítky na Západě a momentálně jsou mimo pozice pro play off. Dostala se před ně Oklahoma City po výhře 102:90 nad San Antoniem.

Philadelphia má pátou výhru za sebou poté, co doma porazila Washington 112:93. Joel Embiid k tomu přispěl 34 body a osmi doskoky a zůstává nejlepším střelcem soutěže.

NBA:

Charlotte - Cleveland 108:114, Denver - Brooklyn 120:122, LA Lakers - New York 108:112, New Orleans - Portland 127:110, Philadelphia - Washington 112:93, San Antonio - Oklahoma City 90:102.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 68 47 21 69,1 2. Philadelphia 67 45 22 67,2 3. Brooklyn 68 39 29 57,4 4. New York 70 40 30 57,1 5. Toronto 68 32 36 47,1

Centrální divize:

1. Milwaukee 67 48 19 71,6 2. Cleveland 70 43 27 61,4 3. Chicago 67 31 36 46,3 4. Indiana 68 31 37 45,6 5. Detroit 68 15 53 22,1

Jihovýchodní divize:

1. Miami 69 36 33 52,2 2. Atlanta 68 34 34 50,0 3. Washington 68 31 37 45,6 4. Orlando 68 28 40 41,2 5. Charlotte 70 22 48 31,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 66 40 26 60,6 2. Dallas 68 34 34 50,0 3. New Orleans 68 33 35 48,5 4. San Antonio 67 17 50 25,4 5. Houston 67 15 52 22,4

Severozápadní divize:

1. Denver 68 46 22 67,6 2. Minnesota 68 34 34 50,0 3. Oklahoma City 68 33 35 48,5 Utah 68 33 35 48,5 5. Portland 68 31 37 45,6

Pacifická divize:

1. Sacramento 66 40 26 60,6 2. Phoenix 67 37 30 55,2 3. LA Clippers 69 36 33 52,2 4. Golden State 68 35 33 51,5 5. LA Lakers 68 33 35 48,5