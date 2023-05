Denver vyhrál první semifinále s Lakers, Jokič opět zapsal triple double

Denver - Basketbalisté Denveru zvítězili v úvodním semifinále play off NBA nad Los Angeles Lakers 132:126. Nuggets vedli celý zápas a to až o 21 bodů. Lakers sice v závěru snížili na tři body, ale domácí si výhru pohlídali především zásluhou srbského pivota Nikoly Jokiče, který zaznamenal 34 bodů, 21 doskoků a 14 asistencí a připsal si už šestý triple double v letošním play off. Lakers nepomohlo ani 40 bodů Anthonyho Davise.

Denver od začátku potvrzoval roli favorita a už v první čtvrtině vedl o 16 bodů. Ještě 16 minut před koncem byl mezi týmy dvacetibodový rozdíl, ale pak Lakers zabrali a začali ztrátu stahovat. Domácím hodně pomohla Jokičova trojka s klaksonem třetí čtvrtiny přes bránícího Davise, která znamenala vedení o 14 bodů před poslední dvanáctiminutovkou.

"Byla to celkem těžká střela, ale když si za tím jdete, tak štěstí je občas na vaší straně," prohlásil Jokič.

Lakers se přesto tři a půl minuty před koncem dotáhli na rozdíl jediného koše. Pak ale dal pět bodů v řadě ze svých 12 bodů Aaron Gordon a pomohl Nuggets uklidnit. Důležitou trojku dvě minuty před koncem trefil Kentavious Caldwell-Pope, autor 21 bodů, a výhru pak trestnými hody potvrdil Jokič.

Denver se mohl opřít také o Jamala Murrayho, který dal 31 bodů. Kanadský rozehrávač se přitom potýká se zánětem ucha. "Celé play off hraje úžasně. Možná to jenom předstírá, aby nemusel trénovat a mohl si dát pár dnů volna," žertoval Jokič.

"Odvedli jsme dobrou práci. Padalo nám to tam a ustáli jsme i tu smršť. Ale je to série a oba týmy teď něco změní," řekl Murray.

Lakers spolu s Davisem táhli LeBron James s 26 body, 12 doskoky a devíti asistencemi a Austin Reaves, který 11 ze svých 23 bodů dal v poslední čtvrtině. S náhradníkem Ruiem Hačimurou a jeho 17 body byl důležitou součástí návratu Lakers do hry.

"Trvalo nám celý poločas, než jsme chytili tempo zápasu. Na začátku nám dali tvrdý direkt a nám trvalo, než jsme se vzpamatovali a začali hrát svou hru," řekl James. "Je to ale série na čtyři výhry, Denver má zatím jen jednu. My dnes ve druhé půli ukázali, že se o to popereme," dodal trenér Lakers Darvin Ham.

Oba týmy předvedly na úvod semifinále velmi ofenzivní utkání. V historických tabulkách je 258 bodů, které hráči dohromady nasbírali, nejvíce v semifinále play off v normální hrací době od roku 1987, kdy Detroit vyhrál nad Bostonem 145:119.

Finále Západní konference play off NBA - 1. zápas: Denver - LA Lakers 132:126.