Denver vyhrál nad Krejčího Atlantou a dotáhl se na lídra NBA Boston

New York - Basketbalisté Denveru už se dělí s Bostonem o pozici nejlepšího týmu NBA. V sobotním programu porazili doma Atlantu s českým reprezentantem Vítem Krejčím 128:108 a mají teď stejnou bilanci jako dosavadní lídr soutěže, který o den dříve prohrál. Těsně za nimi je Milwaukee, které zvítězilo nad Miami 123:115 zásluhou triple doublu Janise Adetokunba, který zaznamenal 35 bodů, 15 doskoků a 11 asistencí. Nečekanou hvězdou večera se stal Cam Thomas, který kariérním maximem 44 bodů dovedl oslabený Brooklyn k výhře 125:123 nad Washingtonem.

Los Angeles Lakers prohráli v hale New Orleans 126:131. LeBron James za hosty nastřílel 27 bodů a už ho dělí jen 36 od historického rekordu Kareema Abdula-Jabbara. Teoreticky by mohl na metu 38.387 bodů dosáhnout už v příštím zápase s Oklahomou.

Denver měl zápas s Atlantou pod kontrolou od druhé čtvrtiny, a to především zásluhou Jamala Murrayho, který si 41 body vytvořil nové maximum sezony. Nikola Jokič přidal osmnáctý triple double sezony za 14 bodů, 18 doskoků a 10 asistencí. Hawks sice ve druhé půli snížili ztrátu 27 bodů až na osm, ale domácí další pasáž ovládli 15:2, z toho 11 bodů dal Murray. Krejčí odehrál dvě a půl minuty a zaznamenal jeden doskok.

Milwaukee vyhrálo už posedmé za sebou a během této šňůry má Adetokunbo průměr 39,4 bodu na zápas. Tentokrát skončil mírně pod tímto průměrem, ale proti dobré obraně Miami raději volil přihrávky na volné spoluhráče a 11 asistencemi si vyrovnal sezonní maximum. "Moc dobře známe Miami. Víme, že si v obraně hodně pomáhají a jsou agresivní, je proto třeba rychle pohybovat míčem a dělat správná a rychlá rozhodnutí. A to se nám dařilo," řekl Adetokunbo.

Brooklyn postrádal proti Washingtonu Kevina Duranta, Kyrieho Irvinga a Bena Simmonse, během zápasu se Nets navíc zranili Seth Curry a Markieff Morris. Nets prohrávali až o 23 bodů, než zápas proměnil ve svou show jednadvacetiletý náhradník Thomas. V posledních 15 minutách nastřílel 30 bodů včetně vítězného koše s faulem 12 sekund před koncem a zařídil Brooklynu velmi cenné vítězství.

Thomas přitom má sezonní průměr osm bodů na zápas. Jeho dosavadním maximem bylo 33 bodů. "Všichni jsme tu profíci. Není to tak, že by to byl tým dvou hráčů a ostatní jim jen podávali míče. Dnes někteří hráči nebyli, tak jejich role museli převzít jiní," řekl Thomas, kterému vydatně pomáhal Edmond Summer, který si 29 body rovněž vytvořil kariérní maximum v NBA.

Washington se stal prvním týmem za posledních 25 let, který prohrál dva zápasy po sobě, ve kterých vedl už dvacetibodovým rozdílem. "Co k tomu říct? Děláme stupidní chyby a rozhodně se nedá říci, že bychom hráli naplno. Zase nám výhra utekla mezi prsty," konstatoval pivot Wizards Kristaps Porzingis.

Oklahoma odehrála ofenzivní představení proti Houstonu a zvítězila 153:121. Shai Gilgeous-Alexander k tomu přispěl 42 body. Také Damian Lillard se dostal na 40 bodů, ale ani to nestačilo Portlandu k odvrácení porážky 121:129 s Chicagem, které táhl s 36 body Zach LaVine. Podobně na tom byl Jalen Brunson, jehož 41 bodů nepomohlo New Yorku, který prohrál 128:134 s Los Angeles Clippers po prodloužení.

Obhájci titulu Golden State Warriors zvítězili 119:113 nad Dallasem, jemuž chyběl zraněný Luka Dončič. Zápas ale nedohrál klíčový hráč Warriors Steph Curry, který si poranil nohu. Diagnoza zatím není známa.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Brooklyn - Washington 125:123, Chicago - Portland 129:121, Denver - Atlanta 128:108 (za hosty Krejčí 1 doskok), Detroit - Phoenix 100:116, Golden State - Dallas 119:113, Milwaukee - Miami 123:115, New Orleans - LA Lakers 131:126, New York - LA Clippers 128:134 po prodl., Oklahoma City - Houston 153:121.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 53 37 16 69,8 2. Philadelphia 51 34 17 66,7 3. Brooklyn 52 32 20 61,5 4. New York 54 28 26 51,9 5. Toronto 54 24 30 44,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 53 36 17 67,9 2. Cleveland 54 32 22 59,3 3. Chicago 52 25 27 48,1 4. Indiana 54 25 29 46,3 5. Detroit 54 14 40 25,9

Jihovýchodní divize:

1. Miami 54 29 25 53,7 2. Atlanta 54 27 27 50,0 3. Washington 52 24 28 46,2 4. Orlando 53 21 32 39,6 5. Charlotte 54 15 39 27,8

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 52 32 20 61,5 2. Dallas 54 28 26 51,9 3. New Orleans 54 27 27 50,0 4. San Antonio 53 14 39 26,4 5. Houston 53 13 40 24,5

Severozápadní divize:

1. Denver 53 37 16 69,8 2. Minnesota 55 28 27 50,9 3. Utah 54 27 27 50,0 4. Portland 53 26 27 49,1 5. Oklahoma City 52 25 27 48,1

Pacifická divize:

1. Sacramento 51 29 22 56,9 2. LA Clippers 56 30 26 53,6 3. Phoenix 55 29 26 52,7 4. Golden State 53 27 26 50,9 5. LA Lakers 54 25 29 46,3