Denver v NBA porazil Houston, Jokič zaznamenal 100. triple double

New York - Basketbalisté Denveru si vítězstvím nad Houstonem 133:112 upevnili pozici nejlepšího týmu Západní konference. Nejužitečnější hráč uplynulých dvou sezon NBA Nikola Jokič zaznamenal už 100. triple double v kariéře za 14 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Na LeBrona Jamese, který je pátý v historické tabulce, ztrácí šest triple doublů, na čtvrtého Jasona Kidda sedm.

V této sezoně Jokič nasbíral triple double ve 24 zápasech a 15 jich předvedl v posledních 20 utkáních. "Nikola je jedinečný člověk, který za tohle netouží po uznání. Chce jen pomoct týmu k prvnímu titulu," řekl kouč Denveru Michael Malone. "Oceňuji vše, co dokáže. Nebereme ho jako samozřejmost," dodal.

"Cením si toho, jak jsme hráli, to mě těší. Všechna další ocenění, kontrakty a tak podobně, nechci říct, že přicházejí přirozeně, ale není to něco, o co bych se vyloženě snažil. Je to fajn, nejlepší ale bude, když se na to všechno podívám až po konci kariéry," prohlásil Jokič.

Nejlepším střelcem Denveru byl s 32 body Jamal Murray. Za Houston, který je nejhorším týmem soutěže, dali po 17 bodech Jalen Green a Tari Eason.

Vynikající výkon korunovaný triple doublem předvedl také Ja Morant. I díky jeho 39 bodům, 10 doskokům a 10 asistencím Memphis porazil oslabené Los Angeles Lakers 121:109. Pro vývoj zápasu byla klíčová třetí čtvrtina, během které Morant trefil 10 z 12 střel a Grizzlies přehráli soupeře 47:35.

Xavier Tillman přispěl k výhře 18 body a 11 doskoky. Na druhé straně zaznamenal Anthony Davis 28 bodů a 19 doskočených míčů. Lakers citelně chyběli D’Angelo Russell a především LeBron James, který kvůli poranění nohy bude mimo hru nejméně dva týdny.

Memphis je v Západní konferenci druhý. Lakers nevychází útok na play off, s bilancí 29-33 jsou dvanáctí a ztrácejí jedno utkání na desáté New Orleans.

Dallasu se zatím s dvojicí hvězd Luka Dončič - Kyrie Irving nedaří a prohrál čtvrté z pěti utkání. Indianě podlehl 122:124, ačkoli Dončič nasbíral 39 bodů a osm doskoků. Irving přidal 16 bodů a devět asistencí, ale trefil jen sedm z 18 střel a minul i potenciálně vítěznou trojku.

"Není to jen o dvou hráčích. Bavme se o celém týmu, vždyť tak i hrajeme. Vyhráváme i prohráváme jako tým," řekl po utkání Dončič. Pacers táhl s 32 body Tyrese Haliburton, 24 bodů přidal pivot Myles Turner.

Premiéra nového trenéra Atlanty Quinna Snydera nedopadla úspěšně, Hawks prohráli s Washingtonem doma 116:119. Neubránili hlavně Bradleyho Beala, který dal 37 bodů. Za Atlantu měl stejnou bilanci Trae Young. Český reprezentant Vít Krejčí do utkání nezasáhl.

Výsledky úterních zápasů NBA:

Atlanta - Washington 116:119, Brooklyn - Milwaukee 104:118, Dallas - Indiana 122:124, Golden State - Portland 123:105, Houston - Denver 112:133, LA Clippers - Minnesota 101:108, Memphis - LA Lakers 121:109, Oklahoma City - Sacramento 117:123, Toronto - Chicago 104:98, Utah - San Antonio 94:102.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 62 44 18 71,0 2. Philadelphia 60 39 21 65,0 3. New York 63 36 27 57,1 4. Brooklyn 61 34 27 55,7 5. Toronto 63 31 32 49,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 61 44 17 72,1 2. Cleveland 64 39 25 60,9 3. Chicago 62 28 34 45,2 4. Indiana 63 28 35 44,4 5. Detroit 62 15 47 24,2

Jihovýchodní divize:

1. Miami 62 33 29 53,2 2. Atlanta 62 31 31 50,0 3. Washington 61 29 32 47,5 4. Orlando 62 26 36 41,9 5. Charlotte 63 20 43 31,7

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 60 37 23 61,7 2. Dallas 63 32 31 50,8 3. New Orleans 62 30 32 48,4 4. San Antonio 62 15 47 24,2 5. Houston 61 13 48 21,3

Severozápadní divize:

1. Denver 63 44 19 69,8 2. Minnesota 64 32 32 50,0 3. Utah 63 31 32 49,2 4. Portland 61 29 32 47,5 5. Oklahoma City 61 28 33 45,9

Pacifická divize:

1. Sacramento 61 36 25 59,0 2. Phoenix 62 33 29 53,2 3. Golden State 62 32 30 51,6 4. LA Clippers 64 33 31 51,6 5. LA Lakers 62 29 33 46,8