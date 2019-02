New York - Basketbalisté Denveru v NBA porazili Houston 136:122 a pátou výhrou v řadě se v Západní konferenci dotáhli na první Golden State. Oklahoma díky 43 bodům Paula George vyhrála posedmé za sebou, a to 118:102 nad Miami. To kleslo na osmou příčku Východní konference za Charlotte, které zvítězilo 100:92 nad Memphisem. Miami má stále náskok dvou výher na nepostupové příčky do play off.

V dresu Houstonu dal 30 bodů James Harden, který tak tuto hranici pokořil už v 25 zápasech po sobě. Přesto se musel podruhé za sebou smířit s porážkou, jelikož Denver měl hned dva lepší střelce. Blýskl se zejména Malik Beasley, který si vylepšil osobní rekord na 35 bodů, přičemž dosud měl nejvíce v zápase 22 bodů. Srbský pivot Nikola Jokič přidal 31 bodů, 13 doskoků a devět asistencí a těsně mu tak unikl devátý triple double v sezoně.

Houston přitom začal dobře a na začátku druhé čtvrtiny vedl o deset bodů. Pak ale začal úřadovat Beasley, obrana Houstonu zkolabovala a Denver druhou čtvrtinu vyhrál o dvacet bodů, čímž převzal kontrolu nad zápasem. Nad Houstonem vyhrál poprvé od roku 2015 a po devíti porážkách za sebou.

Kromě Beasleyho si osobní rekord vylepšil i náhradník Torrey Craig na 22 bodů, když často hrál na Hardena a pomohl ho ubránit na nejméně bodů od 11. prosince. "Harden je skvělý hráč, jeden z nejlepších střelců v historii ligy. Takže udržet ho na 30 bodech a zvítězit je něco, s čím můžeme být spokojeni," řekl Craig.

George počtvrté v sezoně pokořil hranici 40 bodů, když trefil deset z 16 pokusů za tři body, což je jeho maximum. Russell Westbrook přispěl k výhře nad Miami osmnáctým triple doublem v sezoně za 14 bodů, 12 doskoků a 14 asistencí. Německý náhradník Dennis Schröder dal 28 bodů za 29 minut na hřišti.

"Paul George byl dnes neskutečný," ocenil kouč soupeře Erik Spoelstra. "Zkusili jsme na něj všechny obranné triky, co máme v rukávu, ale nic nepomohlo. Byl to jeden z nejlepších střeleckých výkonů, jaké jsem v této sezoně viděl," dodal.

New York nastoupil do utkání s Bostonem ještě bez hráčů, které v pátek vyměnil s Dallasem za své hvězdy. Ve výrazně oslabené sestavě tak potvrdil roli nejhoršího týmu soutěže třináctou porážkou v řadě 99:113. Celtics táhl s 23 body Kyrie Irving, který se vrátil po dvouzápasové pauze.

Utah vyhrál 128:112 nad Atlantou a po desáté výhře z posledních 12 zápasů už šlape na paty Houstonu na šesté příčce Západní konference.

Charlotte rozhodlo o výhře nad Memphisem v posledních pěti minutách šňůrou 15:2. Osm bodů během závěrečného finiše dal Marvin Williams včetně dvou klíčových trojek, které přinesly obrat.

Výsledky NBA:

Charlotte - Memphis 100:92, Denver - Houston 136:122, Miami - Oklahoma City 102:118, New York - Boston 99:113, Utah - Atlanta 128:112.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 53 37 16 69,8 2. Philadelphia 52 34 18 65,4 3. Boston 52 33 19 63,5 4. Brooklyn 53 28 25 52,8 5. New York 51 10 41 19,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 50 37 13 74,0 2. Indiana 51 32 19 62,7 3. Detroit 50 22 28 44,0 4. Chicago 52 12 40 23,1 5. Cleveland 52 11 41 21,2

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 51 25 26 49,0 2. Miami 50 24 26 48,0 3. Washington 51 22 29 43,1 4. Orlando 52 21 31 40,4 5. Atlanta 51 16 35 31,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 53 31 22 58,5 2. Houston 51 29 22 56,9 3. Dallas 51 23 28 45,1 4. New Orleans 52 23 29 44,2 5. Memphis 53 20 33 37,7

Severozápadní divize:

1. Denver 51 36 15 70,6 2. Oklahoma City 51 33 18 64,7 3. Portland 52 32 20 61,5 4. Utah 53 30 23 56,6 5. Minnesota 51 25 26 49,0

Pacifická divize:

1. Golden State 51 36 15 70,6 2. LA Clippers 52 28 24 53,8 3. LA Lakers 52 27 25 51,9 4. Sacramento 51 26 25 51,0 5. Phoenix 53 11 42 20,8