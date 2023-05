Denver postoupil přes Phoenix do semifinále NBA

Zleva Devin Booker z týmu Phoenix Suns, Bruce Brown z týmu Denver Nuggets a Kevin Durant z týmu Phoenix Suns bojují o míč v utkání play off zámořské NBA, 11. května 2023.

New York - Basketbalisté Denveru jsou prvními semifinalisty NBA. V šestém čtvrtfinálovém utkání deklasovali Phoenix na jeho hřišti 125:100 a sérii vyhráli 4:2 na zápasy. Naopak šanci na postup nevyužila Philadelphia, která doma podlehla Bostonu 86:95. Celtics si vynutili rozhodující sedmý zápas ve své hale.

Denver opět táhl Nikola Jokič, který si připsal jedenáctý triple double v play off a znovu vylepšil rekord mezi pivoty. Srbský reprezentant nasbíral 32 bodů, 10 doskoků a 12 asistencí. Jamal Murray mu sekundoval s 26 body a Kentavious Caldwell-Pope přidal 21 bodů.

Phoenixu chyběli kvůli zranění tři hráči základní sestavy. K veteránovi Chrisu Paulovi usedli na lavičku i Josh Okogie a Deandre Ayton. Navíc dosud nejlepší střelec play off Devin Booker se tentokrát prosadil jen ke 12 bodům. Druhá hvězda Kevin Durant zaznamenal 23 bodů. Tým táhl obvyklý náhradník Cameron Payne, který trefil sedm trojek a dal 31 bodů, ale ani to Suns nestačilo k většímu odporu. Denver měl už v první půli náskok 32 bodů.

Denver se do semifinále vrací po třech letech. V roce 2020 v něm podlehl Los Angeles Lakers stejně jako při předchozích účastech v letech 2009 a 1985. A na Lakers může narazit i letos, jelikož tým z Los Angeles vede v sérii s Golden State Warriors 3:2 na zápasy. Nuggets budou usilovat o první postup do finále v historii klubu.

To Celtics byli ve finále už dvaadvacetkrát a mají sedmnáct titulů. A ve čtvrtek udrželi šanci na další. Ve Philadelphii čelili vyřazení, ale bojovným výkonem a pevnou obranou si zajistili výhru.

Do zápasu vstoupili dobře a rychle vedli o 12 bodů a ve druhé čtvrtině už o 16. Sixers se ale vrátili do hry a ve třetí čtvrtině už těsně vedli. Vyrovnaný zápas rozhodl až čtyři minuty před koncem Jayson Tatum, který za stavu 81:83 trefil dvě trojky po sobě, získal pro Boston vedení a pak dalšími dvěma trojkami završil výhru. Celkem dal 16 ze svých 19 bodů v poslední čtvrtině a ukázal, proč byl vybrán do nejlepší sestavy sezony.

"My jsme úplně přestali pohybovat míčem. Ani si nevybavuji, že bych se v posledních čtyřech minutách míče dotkl," zlobil se nejužitečnější hráč sezony Joel Embiid, který táhl Philadelphii s 26 body stejně jako Tyrese Maxey, ale naposledy skóroval šest minut před koncem.

2. kolo play off NBA: Východní konference - 6. zápas: Philadelphia - Boston 86:95, stav série 3:3. Západní konference - 6. zápas: Phoenix - Denver 100:125, konečný stav série 2:4.