Denver odvrátil proti Golden State vyřazení, New Orleans srovnalo s Phoenixem

Utkání 1. kola play off NBA1. kolo play off Denver - Golden State. Zleva basketbalista Nikola Jokič z Denver Nuggets, Kevon Looney a Draymond Green z Golden State Warriors. ČTK/AP/David Zalubowski

New York - Basketbalisté Denveru odvrátili nejrychlejší možné vyřazení z play off NBA, poté co v domácí hale porazili Golden State 126:121 a snížili stav série na 1:3. Obhájce titulu Milwaukee vede 3:1 nad Chicagem po výhře 119:95, postupový mečbol si vypracovalo i Miami, které ve čtvrtém utkání zdolalo Atlantu 110:86. Nejdramatičtější je zatím série dvou týmů, mezi kterými byl po základní části největší rozdíl. Nejvýše nasazený Phoenix totiž podlehl New Orleans 103:118 a dovolil mu vyrovnat na 2:2.

Nuggets nechtěli být z play off vymeteni bez jediného vítězství a pod taktovkou Nikoly Jokiče dokázali najít recept na Golden State. Srbský pivot zaznamenal 37 bodů a měl zásluhu na tom, že už na začátku druhé čtvrtiny domácí vedli o 17 bodů. Warriors ale postupně ztrátu snižovali a minutu a půl před koncem se dokonce zásluhou Stephena Curryho dostali do vedení.

Jokič ale brzy srovnal a Denver už nedovolil hostům ani jednou skórovat. Naopak Monte Morris s Willem Bartonem zařídili první výhru v sérii. Žádný z týmů sice v historii zatím nedokázal otočit sérii, ve které prohrával 0:3, ale Denver před dvěma lety v "bublině" v Orlandu jako první klub dokázal dvakrát po sobě (proti Utahu a LA Clippers) zvrátit stav 1:3.

"Rozhodně nemůžeme říkat, že je máme tam, kde jsme je chtěli mít, ale hlavní je, že žijeme. Budeme bojovat až do konce," řekl trenér Denveru Michael Malone.

Curry nastřílel 33 bodů, Klay Thompson přidal 32, ale příliš se nedařilo Jordanu Pooleovi, který tentokrát dal jen 11 bodů.

Na předchozí dobré výkony nenavázal ani Chris Paul, který zaznamenal jen 4 body a 11 asistencí, a tak Phoenixu při absenci další opory Devina Bookera chyběl ofenzivní lídr. Přes dvacet bodů se dostal jen pivot Deandre Ayton s 23. Pelicans to využili a díky dobré obraně dokázali favorita podruhé porazit. Brandon Ingram k tomu přispěl 30 body, Jonas Valančiunas 26 body a 15 doskoky.

Miami podruhé v sérii střelecky umlčelo hvězdu Atlanty Traeho Younga, který zaznamenal jen 9 bodů. Bez jeho obvyklé podpory se Hawks trápili, a když ve druhé čtvrtině za osmibodového vedení dovolili soupeři šňůrou 15:0 otočit skóre, už se jim nepovedlo rozjeté hosty zastavit. Hlavní zásluhu na obratu měl Jimmy Butler, který nakonec nastřílel 36 bodů a přidal 10 doskoků.

Milwaukee se proti Chicagu mohlo spolehnout na přesnost při střelbě z dálky. Bucks si pomohli 17 tříbodovými koši s úspěšností přes 50 procent. Šest jich dal Grayson Allen, který 27 body znovu dobře zaskočil za zraněného Khrise Middletona. "Grayson tu odehrál dva skvělé zápasy. Možná nejlepší ve své kariéře. Hodně nám pomohl," řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer.

Janis Adetokunbo přidal 32 bodů a 17 doskoků, Jrue Holiday 26 bodů. Nejlepším střelcem Chicaga byl s 24 body Zach LaVine.

Výsledky NBA

Východní konference - 4. zápasy:

Atlanta - Miami 86:110, stav série 1:3; Chicago - Milwaukee 95:119, stav série 1:3.

Západní konference - 4. zápasy:

New Orleans - Phoenix 118:103, stav série 2:2; Denver - Golden State 126:121, stav série 1:3.