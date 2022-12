Denník N: Slovenský premiér Heger zvažuje demisi před hlasováním o nedůvěře

Bratislava - Slovenský premiér Eduard Heger zvažuje podle listu Denník N podání demise ještě před odloženým hlasováním parlamentu o vyslovení nedůvěry jeho menšinovému kabinetu, které je naplánováno na čtvrtek odpoledne. Tímto krokem by si vláda udržela své pravomoci, na rozdíl od situace, kdy by kabinet hlasování o nedůvěře nepřečkal.

Sněmovna měla původně rozhodnout o návrhu vyslovit nedůvěru Hegerově vládě v úterý, hlasování ale odložila na návrh nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), které krok zdůvodnilo jednáními o řešení vzniklé krize, včetně možnosti konání nových voleb.

List napsal, že ve hře zůstává také možnost dohody politiků na vypsání předčasných parlamentních voleb výměnou za to, že by někteří poslanci nehlasovali pro pád vlády, ale i alternativa vyslovení nedůvěry vládě.

Slovenská ústava pro případ vyslovení nedůvěry vládě sněmovnou stanoví, že hlava státu kabinet odvolá. Až do jmenování nové vlády by Hegerův kabinet mohl pracovat dále, ovšem s omezenými pravomocemi. S některými jeho plánovanými rozhodnutími by předem musela souhlasit prezidentka Zuzana Čaputová.

Slovenští politici dříve zmiňovali rovněž možnost rekonstrukce vlády, což podle slovenských médií odmítla většina členů poslaneckého klubu OLaNO ministra financí Igora Matoviče. Členem předsednictva OLaNO je i Heger.

Možnost konání předčasných parlamentních voleb dříve během dne připustili zástupci dvou zbylých vládních stran. "Zkrácení volebního období například na září výměnou za to, že normálně bude fungovat stát a vláda bude moci vyplatit energetickou pomoc, je pro nás nejvyšší priorita,“ řekl člen vedení hnutí Jsme rodina a ministr sociálních věcí Milan Krajniak. Podle šéfky nejmenší vládní strany Za lidi a vicepremiérky Veroniky Remišové by nehrálo zásadní roli, zda by volby byly v červnu nebo v září. Remišová i Krajniak ale uvedli, že na tahu je nyní OLaNO.

Hegerova vláda přišla o většinu ve sněmovně poté, co z kabinetu odešla liberální strana Svoboda a Solidarita (SaS), jejíž čtyři ministři podali demisi v září. Předtím SaS neuspěla s požadavkem, aby Matovič už nebyl členem vlády.