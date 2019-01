Plzeň - Pěti body za dvě branky a tři asistence pomohl útočník Denis Kindl ke kanonádě hokejistů Plzně v duelu proti posledním Pardubicím. Indiáni se díky výsledku 11:1 postarali o rekordní vítězství této sezony extraligy a šestadvacetiletý Kindl prožil bodově nejvydařenější zápas v nejvyšší soutěži.

Kindl si díky dnešnímu představení polepšil v sezoně na deset branek a překonal dosavadní osobní střelecké maximum v extralize. Před utkáním ale podobný průběh souboje s Dynamem neočekával.

"Nic jsme v přípravě nepodceňovali. Po těch dvou rychlých gólech jsem cítil, že nám to dnes půjde. Nečekal jsem ale 11 gólů. Připomnělo mi to minulý rok, kdy jsme dvakrát vstřelili desítku," vzpomněl Kindl na vysoké domácí vítězství 10:2 nad stejným soupeřem v úvodní čtvrtině minulého ročníku i předtím nad Olomoucí 10:0.

"Jsme za to vysoké skóre rádi, je to ale stejné vítězství za tři body jako jindy, kdy vstřelíme gólů méně. Dneska nám tam napadalo všechno a výsledek tomu odpovídá," nechtěl přeceňovat dnešní úspěch proti trápícímu se soupeři.

"Měli jsme dobrý pohyb a oni dělali fauly. To nám nahrávalo do přesilovky. Jak jsme přidávali góly, tak si člověk pak víc věří a dovolí si víc," popisoval mladší z bratrské dvojice Kindlů v plzeňském kádru průběh zápasu, v němž Západočeši proměnili čtyři z šesti přesilových her.

"Trápili jsme se v nich dosud celou sezonu. Pak přišel Kovy (Jan Kovář) a výrazně jsme se zlepšili. To je jeden z důvodů, proč konečně získáváme pravidelně body," našel příčinu plzeňského probuzení hokejista, jenž působil v dorosteneckém a juniorském věku právě v pardubickém klubu.

Během závěrečné dvacetiminutovky se domácí postupně přibližovali jubilejní desáté brance. "Nikdo se do toho extra moc nehrnul. Myslím si, že za desátý gól je v týmové kase vysoká sazba. Cítili jsme, že diváci ten desátý gól ale chtějí. Při smůle Pardubic ho tečoval do sítě jejich hráč,“ řekl Kindl k desáté trefě Ondřeje Kratěny.

Nejvyšší tuzemská soutěž pokračuje v rychlém tempu a Indiáni podle něj nesmějí ani po čtvrtém domácím vítězství za sebou polevit. "Dneska si to trochu užijeme. Rychle na to zapomeneme a hned zítra už jedeme pro nějaké body do Zlína," připomněl dnešní hrdina nedělní venkovní zápas Indiánů.