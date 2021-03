Deník N: Policisté a hasiči dostali na očkování přednost

Praha - Policisté, hasiči a strážníci se už mohou hlásit na očkování proti koronaviru. Vláda totiž zkraje týdne schválila jejich přesun do prioritní kategorie 1A, v níž byli doposud například zdravotníci anebo senioři 80+. Informoval o tom dnes server Deník N. Na policisty měla podle původního plánu přijít řada až po seniorech ve věku 65-69 či chronických pacientech. Policie nutnost rychlého očkování vysvětluje častým kontaktem s potenciálně nakaženými lidmi v terénu, jen za minulý týden musela poslat do karantény stovky policistů. Brzy by tak podle policejního prezidia mohla být ohrožena akceschopnost policie.

"Ministerstvo vnitra požádalo ministerstvo zdravotnictví o zahájení očkování policie a hasičů a to souhlasilo," napsal Deníku N ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Policisté se tak mohou od úterý tohoto týdne hlásit na očkování.

Podle mluvčí policejního prezidia Kateřiny Rendlové jsou prováděná opatření ze strany policie nastavena oproti první vlně pandemie zcela opačně. "Tedy kontakty s občany nebyly minimalizovány, naopak většina policistů se podílí na opatření v přímém kontaktu s občany. S tím se při tvorbě vládní strategie očkování nepočítalo," uvedla mluvčí.

Návrh na zahájení očkování tak podle policejního prezidia na začátku týdne schválila Rada vlády pro zdravotní rizika, jejímž předsedou je premiér Andrej Babiš (ANO) a místopředsedou ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ministerstvo zdravotnictví serveru potvrdilo, že rada vlády schválila očkování až pro 26.000 policistů, což je podle Rendlové počet policistů, kteří mohou být nasazeni do opatření v přímém výkonu služby. "Policie začne být očkována v následujících týdnech, a to vždy jen v takovém množství, které nám dovolí dodávky vakcín. Očkováni budou ve zdravotnických zařízeních ministerstva vnitra, nebudou tedy navyšovat fronty občanů, kteří na očkování čekají, nebo je jakkoliv předbíhat," sdělila Deníku N mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Dosud dostala vakcínu pouze část policistů, kteří byli součástí kritické infrastruktury. K dnešnímu dni bylo podle Rendlové dohromady očkováno 6473 policistů a 810 dalších zaměstnanců policie. Kolik z nich dostalo vakcínu tento týden, jasné není, uzavírá server.